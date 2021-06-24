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El País Eme Lifestyle

Casa real británica admite que aún le falta trabajar en la diversidad de sus empleados

24/06/2021, 08:06
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La familia real en el balcón de Buckinham. Foto: AFP
Members of the Royal Family (L-R) Britain's Prince Andrew, Duke of York, Britain's Queen Elizabeth II, Britain's Meghan, Duchess of Sussex, Britain's Prince Charles, Prince of Wales, Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, Britain's Catherine, Duchess of Cambridge (with Princess Charlotte and Prince George) and Britain's Prince William, Duke of Cambridge, stand on the balcony of Buckingham Palace to watch a fly-past of aircraft by the Royal Air Force, in London on June 9, 2018. The ceremony of Trooping the Colour is believed to have first been performed during the reign of King Charles II. In 1748, it was decided that the parade would be used to mark the official birthday of the Sovereign. More than 600 guardsmen and cavalry make up the parade, a celebration of the Sovereign's official birthday, although the Queen's actual birthday is on 21 April. / AFP / Daniel LEAL-OLIVAS BRITAIN-ROYAL-TROOPING
DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Realeza

Esta publicación ocurre en pleno cuestionamiento de la familia real luego de las declaraciones del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.

afp

El palacio de Buckingham admitió el jueves que se debe "hacer más" para favorecer la diversidad entre el personal empleado por la familia real y publica por primera vez las primeras estadísticas sobre el tema tras las recientes acusaciones de racismo.

Esta publicación ocurre en pleno cuestionamiento de la familia real luego de las devastadoras declaraciones del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, que se instalaron en California.

El palacio de Buckingham reveló en su balance financiero anual para 2020-2021 que la proporción de sus empleados surgidos de minorías étnicas solo es de 8,5%, con un objetivo de 10% para 2022.

En Reino Unido, un 13% de la población es originaria de una minoría étnica, según datos del último censo, en 2011.

"No estamos en el nivel que quisiéramos estar, pese a nuestros esfuerzos", explicó una fuente al interior del palacio a la agencia de prensa PA. "Reconocemos que debemos hacer más".

Esta fuente calificó de "etapa importante" la publicación de estas cifras, que estaban antes reservadas para un uso interno. Explicó que actuando así, el palacio espera "rendir cuentas sobre los avances que hemos realizado. Y si no avanzamos, debemos explicar la razón".

En una entrevista dada en marzo a Oprah Winfrey y vista por unos 50 millones de personas en el mundo, Harry, uno de los nietos de la reina Isabel II, y su esposa mestiza Meghan, contaron que un miembro de la familia real se había preocupado por el color de la piel de su hijo Archie antes del nacimiento.

La soberana, que es jefa de Estado en varios países de la Commonwealth, reaccionó y dijo que "tomaba muy en serio" las acusaciones de racismo, y se comprometió a tratarlos "en privado", subrayando que los "recuerdos pueden variar", con lo que parecía mostrar que no tomaba esas declaraciones como algo seguro

El hermano de Harry, William, también defendió a la familia real y dijo a un periodista, días después de la difusión de la entrevista, que "no somos para nada una familia racista".

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