Bella Hadid se confesó en las redes: “Lloro todas las noches”

En la última década, las hermanas Gigi y Bella Hadid se convirtieron en dos de las personalidades más importantes del mundo de la moda y supieron construir y acrecentar su fama valiéndose de las redes sociales.

Sin embargo, la más chica de las hermanas aclaró esta semana que no todo lo que brilla es oro y que su vida real dista mucho de ser perfecta, como se muestra en cada uno de sus posteos.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video de la joven cantante Willow Smith -hija de Will Smith y Jada Pinkett- en el que habla sobre la ansiedad y la importancia de reconocer que todos los seres humanos somos distintos.

“Esa sensación de no ser lo suficientemente bueno o de sentirte inseguro acerca de tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que se nos ha enseñado. Todos los humanos son diferentes; cada uno tiene algo especial y único que ofrecer. Pero la gente se olvida que todos se sienten básicamente de la misma manera: perdidos, confundidos y sin saber muy bien por qué están aquí. Esa ansiedad la sentimos todos, y tratamos de encubrirla de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría y en nuestra felicidad; y aceptarlo todo como bello y natural”, expresaba la cantante.

La modelo, en tanto, acompañó el clip con un extenso y sentido texto, y una serie de fotografías en las que se la ve llorando. “Este es mi día a día, todas las noches desde hace unos años”, comenzó revelando.

Y continuó: “Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté sufriendo, recordá eso. A veces, todo lo que necesitás escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para vos: No estás solo. Te amo, te veo y te escucho”.

“La enfermedad mental por desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye... Tiene sus altibajos y te lleva de un extremo al otro. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. Siempre hay espacio para que se inicie de nuevo, pero siempre me sirvió saber que esa recaída es momentánea, y así dure días, semanas o meses, voy a mejorar en algún momento”, indicó.



“Me tomó mucho entenderlo, pero tuve suficientes colapsos y agotamientos como para saber esto: si te enfocás lo suficiente en vos mismo, pasando tiempo a solas para comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, lograrás comprenderlo. Siempre podés aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo; y eso es todo lo que te podés pedir”, escribió en su publicación, la cual recibió más de un millón y medio de likes. Y finalizó: “No estoy segura de por qué, pero se siente cada vez más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por recibirme y gracias por escucharme”.



La joven de 25 años ya había contado en enero que lucha contra la depresión y ansiedad severa desde que entró en la adolescencia y, de hecho, se tomó un descanso en las redes para concentrarse en su salud mental.



“Solo estoy aquí para ser un instrumento de paz y amor, para ayudar a las personas que sufren y, con suerte, al mundo, con el tiempo. Tomate el tiempo para obtener ayuda para tu salud mental. Vale la pena aprovechar todo tu potencial“, expresó en aquel momento.