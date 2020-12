Tu auto de la A a la Z: ¿Te vas de vacaciones? Estos son los consejos para tu auto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras Navidad muchos uruguayos toman la ruta para irse a disfrutar de las vacaciones. Pero es clave chequear el estado de nuestro vehículo para prevenir posibles accidentes.

Por esa razón, el Banco de Seguros del Estado publicó hace unos años una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes de salir a la ruta.

Antes de salir

• Revisar: niveles de agua, de líquido de freno y de aceite; presión de aire en neumáticos rodantes y en auxiliar; estado de faros delanteros, traseros y señaleros.

• Al cargar combustible para el viaje, asegurarse que sea del surtidor correcto al motor del vehículo.

• Limpiar parabrisas, retrovisores externos y ventanillas; faros delanteros y traseros.

• Todas las personas deben viajar sujetas con el cinturón de seguridad.

• Los niños menores de 12 años deben ir en el asiento trasero. Si miden menos de 1,5 metros de altura deben usar un sistema de retención infantil (silla o booster), según la edad y el peso, sujetado al sistema de anclaje correspondiente (Isofix, Latch o cinturón trasero).

• Las embarazadas deben colocar la cinta horizontal del cinturón debajo de la barriga, ajustado a la cadera.

• Tener en cuenta que en un choque todo lo que va suelto lesiona a los ocupantes. Se recomienda que termo, mate, carteras, biberones, bolsos, botellas, etc. se coloquen en la valija. Las mascotas también deben ir sujetas al cinturón de seguridad mediante pretal.

• No manejar si se ingirió bebidas alcohólicas o se consumió cannabis. Aumentaría la probabilidad de padecer un siniestro, de lesionarse y lesionar a otros. En esas condiciones no cubre el seguro, retiran la licencia de conducir de seis meses a un año y se aplica además una multa importante.

Durante el viaje

• Evitar que los niños saquen la cabeza por ventanillas o techo corredizo.

• Respetar los límites de velocidad. Cada vez que se duplica la velocidad, se cuadriplica la violencia del impacto en caso de choque.

• Respetar señales de tránsito y reglamentaciones. Circular siempre con luces encendidas.

• Hacer una parada de descanso cada dos horas de manejo.

• Evitar distracciones al volante. Manejar atento al tránsito para poder anticipar las situaciones. Cada vez que manejando, el conductor toma mate o usa el celular aumenta la probabilidad de ser partícipe de un siniestro vial.

• Mantener distancia de seguridad con los vehículos que van delante.

• Para rebasar, evaluar si es imprescindible hacerlo, chequear que esté despejado adelante y atrás, que no haya cartel de prohibido rebasar ni línea continua en el pavimento.

• Si el volante tiene airbag las manos deben ir en la posición 9 y cuarto. Si no lo tiene, pueden ir en la posición 10 y 10

• Antes de cambiar de carril (además de chequear espejos y prender señalero) revisar girando rápidamente la cabeza para ver el ángulo ciego que el espejo retrovisor no muestra.

• Antes de cruzar una intersección, mirar hacia ambos lados moviendo la cabeza para ver los ángulos ciegos ocultos por los parantes del parabrisas.

En caso de siniestro

Si se ve involucrado en un accidente contáctese con su aseguradora, en caso que no haya heridos.<



Si hubiera heridos, lo principal es brindar asistencia a las personas lesionadas y llamar de inmediato a la policía. Se debe permanecer en el lugar del accidente hasta que se presenten las autoridades.