Apunte de cata: Desde Mendoza llegan los Mendel Wines de Roberto de la Mota

La de las hermanas Sielecki no es una de las bodegas mendocinas con gran historia. En 2002 su familia compró un viñedo en Luján de Cuyo, que incluía una bodega abandonada. A su padre le había ido muy bien con su empresa farmacéutica de Buenos Aires y le tentaba incursionar en el sector del vino.

Para dirigir el proyecto se asociaron con Roberto de la Mota, enólogo de acreditada trayectoria en el Grupo Chandon Argentina y en Cheval des Andes.



Iberpark (su representante local) y Leo Guerrero, sommelier y brand ambassador de la marca, capitalizaron la visita a Uruguay Diego Suraszky, el gerente general de la empresa y Sebastián Genin, embajador itinerante de Mendel, para realizar una degustación de sus vinos.

Degustación Vinos Mendel.

Un rosado muy frutado, un blanco Semillón y tres tintos agasajaron a los invitados. Me interesó sobre manera el segundo, que se elabora con una variedad prestigiosa.



Se trata de una uva de piel dorada usada para elaborar vino blanco, tanto seco como dulce. Con ella se elaboran bebidas de gran categoría, apreciadas por su longevidad, que se vinculan muy bien con el roble tal como lo hace el Chardonnay. Aunque a diferencia de ésta es raro encontrarlos como varietal.

En Francia son reconocidos los cortes de Semillón con Sauvignon Blanc, que dan origen a los afamados vinos dulces de Sauternes. Allí se cultiva desde siempre, una zona de Burdeos donde el clima permite que la uva sobremadure y por acción de la Botrytis Cinerea, da origen a los más extraordinarios vinos dulces del mundo.

“En Argentina es la tercera variedad blanca más plantada en el país, está muy difundida porque se usa mucho para los espumantes. También hay que reconocer que tuvo mala fama, porque con ella se elaboraban vinos de damajuana y al ver su nombre en estos recipientes, mucha gente pensó que era una variedad de segunda”, contó Sebastián Genin.



Esta situación se mantuvo por muchos año y en 2009 Roberto de la Mota tuvo la idea de revalorizarla e hizo el primer varietal y hoy esta etiqueta es referente.

“Es todo lo opuesto al Torrontés que si bien tiene sus aromas mágicos, no perduran mucho en el tiempo. La Semillón es más neutra en nariz, pero en cambio mejora mucho al pasar los meses o los primeros años”, agregó.



Este Mendel blanco semillón realmente me sorprendió y lo recomiendo. No es efusivo en aroma, pero en la boca se revela como un señor blanco. Es cosecha 2019 y está en plena forma. De buen cuerpo y largo final me dio mucho gusto servirlo para acompañar un salmón en croute.

Bodega: Mendel Wines

Origen: Mendoza, Luján de Cuyo.

Precio $ 1.090