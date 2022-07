Apunte de cata: La aventura mendocina de Hervé y Diane, de bodega Fabre Montmayou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi todas las botellas de vino de la bodega argentina Fabre Montmayou son de tintos. Sólo cuenta con apenas dos blancos, un rosado y un espumoso. El dato ayuda a comprender mejor, el perfil de esta empresa boutique mendocina.

Así uno entiende por qué su propietario Hervé Fabre, fue galardonado en Londres, durante el Intenational Wine Challenge de 2018, como el mejor “winemaker de vinos tintos” de ese año.

Llegó a Argentina con Diane, su esposa, a principios de los años de 1990, dejando atrás una exitosa carrera de comerciante de vinos en Burdeos.

“Nací en Burdeos y no tuve la suerte de heredar la finca y la bodega de mi padre, porque después de la II Guerra, él decidió venderlo todo. Como se imaginarán, eran épocas muy complicadas. Fui negociante de vinos, una de las profesiones más antiguas de la región, que consiste en comprar vinos diferentes, hacer los cortes y venderlos con marca propia”, cuenta Hervé de sus comienzos.

“Me fue bien en el rubro, pero quería tener mi viñedo y hacer mis propios vinos. Sudamérica me ofrecía esa chance y viajé a conocer Chile, pero allá no encontré nada original. Los vinos se hacían con las mismas variedades francesas de Burdeos. Crucé entonces la cordillera para venir a Mendoza y me encontré con la Malbec, una uva tinta que no conocía y que me gustó mucho como para elaborar grandes tintos”, remarca al narrar su descubrimiento.

Entusiasmado, buscó una finca para comprar y la encontró en Vistalba con unos viejos viñedos de 1908, que le venían como anillo al dedo, para lograr sus propósitos. Era el año 1994 y ahí comenzó para él y su esposa Diane, la aventura del vino argentino.

A pesar de estar encantado con el Malbec, era obvio que precisaba al menos otro tinto importante y su primer compañero fue un Cabernet Sauvignon estilo Burdeos. Luego sumó un Chardonnay para completar un trío potente.



En el mercado uruguayo, hoy está a la venta la cosecha 2017 del Cabernet y es un tinto oscuro, de textura jugosa y sedoso en boca. De una acidez medida, que no aparece de entrada pero sí al paladearlo, para dar una sensación de frescura muy agradable. Huele como lo debe hacer un tinto de clase, con el bouquet de la fruta y el roble muy bien integrados. De esta forma le hace honor a su estirpe, que tanto prestigio le dio en el mundo.



Conviene servirlo en copa grande, para darle tiempo a que se abra y pueda brindar su mejor expresión. Se vende en vinotecas y grandes superficies.

Bodega: Fabre Montmayou.

Origen: Mendoza.

Precio: $ 960.