Aprendió a manejar a los 49 años luego de separarse: “todo se logra”, reflexionó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gabriela Barabino contó su historia en el grupo de Facebook Mujeres al Volante y enumeró los motivos por los cuales no se animaba a sacar la libreta de conducir. “Recién separada, toda mi vida me llevaron y me trajeron. ¿Y ahora? Tenía que aprender a manejar”, contó.

La publicación se viralizó inmediatamente y miles de usuarias comentaron sus propias vivencias. “Lloré de alegría, todo se logra”, aseguró a La Nación.

Según reveló, la mujer, oriunda de Córdoba, se encontró con un escenario difícil: tras varios años en pareja, decidió ponerle fin a su relación y se enfrentó con uno de sus peores miedos, el de manejar un vehículo.

Acostumbrada a trasladarse hacia los lugares donde tenía que asistir gracias a la ayuda de su expareja, un día -y de manera inesperada- llegó el momento de perder el miedo y aprender.

“La verdad es que yo estaba negada, por mi terror o pánico. Él a veces me quería enseñar, pero yo no lo veía como algo factible, porque de solo pensarlo se me paralizaba el cuerpo. En abril del 2021 nos separamos y me desesperé porque no sabía cómo movilizarme. Tengo un emprendimiento y es fundamental para mí ir a eventos y ferias de emprendedores”, explicó en diálogo con La Nación.

Luego de meditarlo por un tiempo, decidió tomar clases con su vehículo marca Daewoo Tico. ¿Quién fue su principal motivación?, el grupo Mujeres al Volante. “Las conocí por Instagram y realmente sus posteos me fascinaban, no solo por las personas que contaban sus experiencias al obtener sus licencias, sino por todo el material educativo y tips que compartían. Yo soñaba algún día, quizás, salir con mi licencia. En septiembre comencé con las clases particulares que contraté”, recordó.

En la publicación que compartió la comunidad, sostuvo que todos esos temores quedaron atrás en noviembre del 2021: ”Con 48 años y tras dos meses de clases de manejo, finalmente obtuve mi carnet. ¡Lo que lloré de alegría ese día! Hasta allí parecía todo lindo, pero lo que tengo que agregar, es que sufría de pánico al manejo. Cada clase era sentir el corazón salirse del pecho, las piernas me temblaban, era horrible”.

Si bien actualmente se encuentra feliz por su logro, comentó que no todo fue fácil. Cada instante en el que su profesor de manejo le enviaba un mensaje para avisarle que ya estaba por buscarla, ella rogaba para que la clase se cancele. “Me confirmaba la hora y yo ya empezaba a temblar. Pero, jamás postergué un día. Enfrenté el miedo, el pánico y le di batalla”, sostuvo.

Hacia el final de su relato, aseguró que al día de hoy superó aquellos sentimientos negativos que tanto la preocupaban. En esa línea, dejó un mensaje esperanzador para aquellas personas que se encuentran en una situación similar. “Hoy salgo, me armo circuitos cortos, a veces largos, estudios recorridos, y voy repitiendo ‘vamos Gabriela, vos podés, vas bien’ y puedo. Aún me late fuerte el corazón, pero día a día avanzo. Eso sí, me obligo a salir a la ruta y me hago caso. Todo se logra”.

La repercusión del posteo fue tal, que recibió 82 mil Me gusta y 8 mil comentarios. Asimismo, la historia dio pie para que las mujeres de diversas partes del país opinen al respecto y se genere un espacio de descargo emocional. “Te felicito, es maravilloso, es lo primero que tenemos que hacer para independizarnos. Aunque no esté separada, hay que hacerlo si o sí. Yo aún, después de tantos años, no me estaciono muy bien, pero busco un lugar más amplio. Estoy orgullosa de mi misma”, escribió una usuaria.

“¡Felicitaciones! Yo también tuve que hacer lo mismo cuando falleció mi esposo, uno no sabe lo fuerte que es, hasta que ser valiente es la única opción. Ya vas a superar todas esas emociones y lograrás disfrutar del manejo. Cariños”, agregó otra. “Estoy 100% identificada, tenía chofer, como decía yo, y de pronto me quedé sola. Necesitaba trasladarme para seguir haciendo mis cosas, y me costó tomar la decisión de aprender. Aún tengo miedo, pero logré comprar mi vehículo y sacar la licencia. Se puede, con esfuerzo y dedicación”, fue otro comentario que sobresalió del resto.

El grupo que tomó protagonismo en la historia de Gabriela Barabino



Mujeres al Volante fue creado en el 2009 y es la primera comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad. “Cuando la hice no había nada de género y menos en una industria tan masculina como es la industria automotriz. La principal necesidad que detectamos era generar inclusión en la mujer, que ella sea parte y protagonista de este mundo”, reveló Luly Dietrich, la fundadora del grupo en cuestión, en una nota del 13 de julio para Content LAB.



Entre las estadísticas que deslizó, sostuvo que en aquel año solo el 24% de las licencias de conducir autos en Argentina eran de mujeres. Sin embargo, hoy ese número ascendió a 28%. “Si bien creció un montón, todavía siguen existiendo dos necesidades claves: la inclusión de la mujer en el rubro y achicar la brecha de género que existe en las licencias de conducir”, manifestó.



Por otro lado, el programa trabaja férreamente para que las mujeres alcancen diversos logros en función a su propio bienestar: “Hablamos de calma al volante; postura al volante; manejo seguro; manejo de finanzas; programa de RCP y primeros auxilios”.



De esta forma, la historia de Gabriela se sumó a la de cientos de casos que, como ella, salieron adelante a pesar del panorama en el que se encontraban y, con valentía y tenacidad, alcanzaron sus logros. Lo que parecía un plan imposible, finalmente se concretó y hoy en día se encarga de compartir su experiencia como una manera de motivar a las demás.