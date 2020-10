Amor en cuarentena: pareja se conoció en balcones vecinos y ahora se casará

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el nuevo coronavirus, la manera en la que nos relacionamos y conocemos personas ha cambiado. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para construir vínculos y formar nuevas relaciones a pesar de las normas de distanciamiento que llegaron con la pandemia.

Este es el caso de un hombre y mujer italianos que se enamoraron mientras ‘respetaban’ el distanciamiento social, en marzo pasado, y se vieron de cerca, por primera vez, en mayo, tras dos meses del nacimiento del idilio.

El amor lo puede todo



Esta curiosa historia de amor ocurrió en Verona, la misma ciudad italiana en la que sucede ‘Romeo y Julieta’, la obra de William Shakespeare.

Los protagonistas son Michele D’Alpaos, de 38 años y Paola Agnelli, de 40, quienes eran vecinos en un complejo de apartamentos, pero nunca se habían visto, hasta que la cuarentena los obligó a salir más al balcón.

El encuentro a distancia sucedió una noche a mediados de marzo. “Me llamó la atención su belleza y su sonrisa”, dijo Michele a ‘The Washington Post’. Paola, por su parte, le comentó al mismo medio que recuerda que se ubicó frente a Michele, en su terraza de un sexto piso, mientras su hermana tocaba en su violín la canción ‘We are the champions’, de la banda Queen. “Fue un momento mágico. Inmediatamente pensé: qué hombre tan hermoso”, afirmó la mujer.

Aunque llevan varios años viviendo allí, nunca se habían visto. Sin embargo, la hermana de Michele conocía a Paola: ambas iban al mismo gimnasio. Cuando él se enteró de eso, comenzó a buscarla a ella en redes sociales. La encontró en Instagram y creó un perfil allí para hablarle.

Con el paso de los días las conversaciones fueron más y más frecuentes. También empezaron a llamarse y siguieron coqueteando desde el balcón, para no perder la ‘marca registrada’ de la relación. Michele dio el siguiente paso, con el envío de regalos a Paola: le hacía llegar flores y hasta colgó una sábana con el nombre de su amada, para que todos lo vieran.

Tras dos meses de amor a distancia, en mayo pasado, la pareja se conoció personalmente. El encuentro se dio en un parque local. “Lo que estamos viviendo en este momento es algo único. Estamos más enamorados que nunca", sostuvo Michele al diario estadounidense.

Actualmente, están comprometidos y, una vez se casen, vivirán juntos. “Queremos hacer la boda en el lugar en el que nos conocimos. Nuestro sueño es tener una hermosa familia juntos”, agregaron ambos a ‘The Washington Post’.



Hay que recordar que Italia fue uno de los países en Europa más golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta el 25 de septiembre, el país registraba más de 300.000 casos de contagio y más de 35.000 muertes por covid-19.