Mitos y verdades sobre el "viagra para mujeres"

Cuatro de cada diez mujeres sostienen que tienen problemas sexuales. Dada la eficacia comprobada de los medicamentos para tratar la disfunción eréctil, las farmacéuticas buscaron uno similar que solucionara el problema de las mujeres.

Pese a que el fármaco Sildenafilo-conocido comúnmente como Viagra-se ha probado como un tratamiento de la disfunción sexual en mujeres, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha aprobado este uso. De hecho, hasta hace pocos años la autoridad sanitaria no había aprobado ningún medicamento en este sentido.

No obstante, en 2015 la FDA aprobó un medicamento recetado-conocido como Fibanserina (Addyi)- para tratar los problemas de excitación sexual en las mujeres premenopáusicas, pese a que originalmente fue desarrollado como antidepresivo.

¿Ocasionan efectos adversos?



De acuerdo con la Clínica Mayo, entidad dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, una píldora diaria Addyi puede aumentar el deseo sexual en mujeres con bajo deseo sexual que encuentran la experiencia preocupante.



Sin embargo, esta puede ocasionar algunos efectos secundarios graves como presión arterial baja, mareos y desmayo, en especial, si el medicamento se mezcla con alcohol.

¿Existe solo un medicamento?



Por otra parte, la FDA aprobó otro medicamento inyectable (Bremelanotida o conocido comúnmente como Vyleesi). Este no se debe usar más de una vez al día o más de ocho veces al mes. Entre los efectos secundarios se encuentran náuseas, dolor de cabeza, vómitos y reacciones en el lugar de la inyección.



Que la FDA le diera luz verde a este medicamento desató una polémica debido a que la agencia reconoció en ese entonces que no sabe exactamente cómo Vyleesi actúa sobre el cerebro para estimular el deseo sexual, a lo que se suma que no está claro si los fármacos son la estrategia correcta para tratar el problema, según los expertos.



Por su parte, Cynthia Pearson, directora ejecutiva de la Red Nacional de la Salud de la Mujer, en EE.UU- citada por el diario The Washington Post- manifestó que esta colectividad estaba "decepcionada" por la aprobación del fármaco y que las mujeres "simplemente no tienen suficiente información para tomar una decisión sabia sobre si el fármaco es seguro y efectivo".

¿A qué se deben las disfunciones sexuales?



Los expertos coinciden en que hay múltiples componentes que inciden en los problemas sexuales tanto en hombres como en mujeres, entre los que se destacan dificultades con la excitación, la falta de deseo, el estrés de la vida diaria, cambios biológicos importantes como el embarazo o la menopausia, problemas psicológicos, afecciones crónicas, entre muchos otros.



Por esta razón, si presenta dificultades en la función sexual, lo más recomendable es consultar a un experto ya que es la persona más idónea para recetar los tratamientos. Evite automedicarse.