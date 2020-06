Errores que tu pareja comete en la cama (y que preferirías que evite)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tener una buena relación en la cama implica cuidar y escuchar a su pareja. Con eso dicho, esperamos que al menos algunas personas de cometer estos errores tan comunes.

Mucha intimidad antes de tiempo: Cuando hablamos de seducción verbal, menos es más. En general en los primeros encuentros sólo necesitas un poco de romance. Resistí a la tentación de hablar del futuro o de comparar a tu pareja con tu ex durante el encuentro.

Ser agresivo ahí abajo: Una vez que hayas cerrado la boca, sé consciente de los movimientos de tus manos. El clítoris tiene 8 mil terminaciones nerviosas en un área del tamaño de una arveja. Cualquier roce o presión que hagas, ella lo sentirá. Hacé preguntas y presiona suavemente. Ya ella te dirá si quiere más o un movimiento en específico, acordate que cada cuerpo es diferente.

Recibir y no dar: Muchas personas no se sienten cómodas al recibir sexo oral, así que seguro no te lo pedirá hasta que haya suficiente confianza. Pero si te lo pide no podés rechazarla en lo absoluto. ¿Cómo crees que se sentirá si ve que estás dispuesto a recibir y no dar nada a cambio?

No querer usar métodos anticonceptivos (en especial condón): Entendemos que no se sienta igual para los hombres y que mata el humor un poco, pero no puedes arriesgar su salud ni su vida. Si la querés, no sólo comprarás un condón, sino que te lo pondrás aunque ella no lo pida.

Copiarle al porno: Si la vida fuera como el porno, cada vez que ordenaras pizza, te llegaría una sensual repartidora. Pero las mujeres reales no quieren ser tratadas como actrices porno, ellas necesitan más atención y cuidados de tu parte. De otra forma sólo te quedarás con el porno y con nada en la vida real.

Olvidar los abrazos: Antes de irte al baño o dormirte después del sexo, no olvides unos 10 minutos mínimo de abrazos con tu pareja. Lo ideal sería que la esperaras hasta que se duerme mientras le hablás de cosas lindas, pero mínimo quédate consciente por unas horas mientras la abrazas.