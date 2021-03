¿El chocolate influye en el deseo sexual? Encuentran algunas pistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recientemente Beatrice A. Golomb y Brinton K. Berg, investigadores de la Universidad de California (Estados Unidos), publicaron un ‘paper’ sobre el consumo de chocolate y el interés sexual de las personas.

Para la muestra del estudio eligieron a un grupo conformado por 723 hombres y mujeres, mayores de 20 años y residentes en el sur del estado de California.

En el cuestionario se les preguntó a los individuos la frecuencia de consumo de chocolate durante la semana y su interés sexual, calificándolo en un rango de 0 a 10.

Resultados



El principal hallazgo del estudio fue el poco deseo sexual que tenían las personas cuando el consumo de chocolate era frecuente durante la semana.

Al momento de hacer el análisis por género, los científicos encontraron que las mujeres tenían menos ganas de tener relaciones sexuales si consumían chocolate con mayor frecuencia.

Este descubrimiento también les sirvió a los investigadores para plantear la hipótesis de que el chocolate podría convertirse en un ‘sustituto’ del sexo.



¿Pero realmente podría comprobarse esta teoría?

Mujer y chocolate



Algunos investigadores plantean que el chocolate puede ser 'sustituto' del sexo.



En un artículo escrito por Chris Kilham, profesor de etnobotánica de la Universidad de Massachusetts, para el medio de comunicación ‘Fox News’, se menciona que: “El chocolate incrementa los niveles de serotonina en el cerebro, generando un estado de felicidad y equilibrio en nuestro organismo”.



Kilham también dijo que las mujeres tenían mayores niveles de serotonina en su organismo y que el consumo de chocolate durante la menstruación aumentaba aún más la presencia de este compuesto químico en su cuerpo.



Por otro lado, en el libro ‘Chocolate in Health and Nutrition’, Ronald Ross, Victor R. Preedy y Sherma Zibadi plantean que hay componentes de este alimento que pueden servir como estimulantes sexuales. Este es el caso de la Felinetilamina, la cual incrementa la producción de serotonina y dopamina, causando mayor sensación de placer en nuestros cerebros.



Debido a que varios expertos han llegado a conclusiones dispares y no se han realizado estudios lo suficientemente grandes y prolongados, todavía se necesitan más investigaciones que determinen si hay una relación entre el consumo de chocolate y el deseo sexual.

Otros beneficios del chocolate



En 2008, el escritor Paul Martín Lester publicó el libro 'Sexo, drogas y chocolate: La ciencia del placer', donde profundizó sobre los múltiples beneficios de este alimento en el campo del placer.



Allí se reconoce que el chocolate es rico en minerales como el fósforo, el ácido fólico, potasio, magnesio y otro tipo de vitaminas. Según el autor, puede ser un dulce tan adictivo como cualquier estupefaciente por su alto contenido en feniletilamina, una endorfina que libera el cerebro cuando estamos enamorados.



Esta sustancia, a su vez, es una opción de tratamiento para una depresión leve. También el chocolate estimula el sistema nervioso, lo que implica el aumento del líbido. Lester también explica que puede intensificar el flujo sanguíneo en los genitales.