¿Qué hacer si tus hijos te descubren teniendo sexo? Estos son los consejos de los expertos

Las historias de este tipo son más comunes de lo que se cree y ser descubiertos teniendo relaciones sexuales es además uno de los temores más repetidos de los padres.



Incluso, varios dejan de lado su vida sexual para no ‘perturbar a los niños' si los ven o los escuchan durante el sexo.

Mil cosas pasan por la cabeza de los padres cuando sus hijos los ven teniendo relaciones: ¿Qué vio? ¿Llevaría mucho tiempo allí parado? ¿Lo escuchó todo? ¿Qué le decimos ahora? ¿Lo evadimos?

¿Cómo reaccionar?

¿Qué decirle a su hijo si lo encuentra haciendo el amor? Según los expertos, aunque lo ideal es que los hijos no vean los actos sexuales al ser momentos de intimidad en pareja, sí existen formas más apropiadas de manejar la situación cuando se presenta.

Lo primero es entender que es necesario hablar del tema. Muchos padres se ‘hacen los locos’ ante la situación y optan por guardar silencio o ignorar lo sucedido, pero no es lo que recomiendan los profesionales.

Según ellos, ignorar la situación “provoca que los niños perciban los temas sexuales como algo misterioso, oscuro o malo porque sus padres se enfurecieron o se avergonzaron", dijo Nereyda Lacera, médica sexóloga, en un artículo de 'ABC del bebé'. La experta indica que este tipo de reacciones pueden crear imágenes equivocadas sobre la sexualidad en los menores.

En segundo lugar, es importante conservar la calma: no hay que entrar en pánico o gritar a los niños. Al contrario, los padres deben actuar de la manera más natural posible.

“Los padres se deben vestir, pedirle al niño que se retire un instante, acordar qué le van a decir y luego buscarlo y tranquilizarlo explicándole que no estaba ocurriendo nada malo”, dijo Lacera en el artículo citado.



Así las cosas, lo recomendable es hablar con el menor y comentarle que los padres se aman y tienen momentos de intimidad. La clave está en preguntar a los niños qué piensan y qué sienten y responder sus preguntas en caso de que las tengan.



Cabe aclarar que es importante que la charla con sus hijos no incluya demasiada información ni detalles que los pequeños no van a comprender y que tampoco están en edad para conocer.



Otro aspecto que hay que tener en cuenta en esta situación es la edad del menor, pues es muy diferente hablar de relaciones sexuales con niños muy pequeños, a hacerlo con niños de 10 años o un poco más grandes.



Por ejemplo, la experta recomienda que en el caso de los menores de 5 años se les explique que los padres se aman y así se demuestran cariño. En el caso de niños mayores se puede entrar a explicar un poco más sobre las relaciones sexuales.



Además, cuando los niños son muy pequeños pueden pensar que sus padres se están haciendo daño, por lo que hay que explicar que este es un acto de amor y que nadie salió herido.

¿Cómo evitar que esta sea una situación incómoda?

Según los expertos, la clave para evitar estas incomodidades es abordar el tema de la sexualidad con los menores desde temprana edad. Esto permitirá que sean conscientes de su cuerpo y que entiendan la sexualidad como un tema natural.



“Dialogar abiertamente sobre el conocimiento del cuerpo contribuye a eliminar los tabúes y abordar la sexualidad como un proceso natural y no como un ‘pecado’ o como un conjunto de actos negativos o prohibidos”, dijo el psicólogo y sexólogo clínico Óscar David Díaz-Sotelo en un artículo de 'ABC del bebé'.



También, indican que en este tipo de situaciones ayuda que los padres enseñen a sus hijos el respeto por la privacidad y los espacios íntimos en casa. Esto evitará que los niños ingresen a la habitación en momentos imprevistos.