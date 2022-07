Margot Robbie, la protagonista de "Barbie" cobrará lo mismo que el actor co-protagónico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz Margot Robbie, protagonista de la película "Barbie", ganó la misma cantidad de dinero que Ryan Gosling, quien interpreta el coadyuvante Ken. Según revelamiento de la revista "Variety", el cachet ronda los US$ 12,5 millones.

El artículo “Inside Movie Stars’ Salaries: Joaquin Phoenix Nabs $20M for ‘Joker 2,’ Tom Cruise Heads to Over $100M and More” ["La interna de salarios de las estrellas de cine: Joaquin Phoenix consigue US$ 20 millones por Guasón 2, Tom Cruise se acerca a los US$ 100 millones y más”], puso al descubierto cómo se encuentra el Star System de Hollywood y quiénes están al mando.



La viralización la nota suscitó una polémica. Robbie cobró un salario idéntico al de Gosling, cuando es ella, en el papel de Barbie, quien lidera la narrativa. Asimismo, Robbie es una de las productoras del largometraje de Greta Gerwig.

Barbie ya se terminó de filmar y llegará a las salas comerciales a mediados de julio de 2023. Si bien no han trascendido detalles del guión, sus actores fueron deslizando algunas “perlitas”. Simu Liu, cuyo papel en la película sigue siendo un misterio, la describió como “salvaje y única”, y desmintió que fuera un musical, aunque muchas figuras debieron ensayar para bailar en determinadas secuencias.

La igualdad salarial en Hollywood es un tema sobre el que las actrices se vienen pronunciando en los últimos años.