Cómo lograr un secado de pelo perfecto

Muchas mujeres quieren verse como las modelos, pero la realidad es otra. Además de tener un buen corte y usar una loción anti-frizz, vale la pena adquirir cierto dominio técnico a la hora de secarse el pelo. Acá te contamos trucos para secártelo más rápido.

Ya tengas una larguísima melena, un bob con flequillo, unos rulos extraordinarios u otro estilo, todo empieza en la ducha. Lo principal es eliminar con abundante agua todo resto de espuma o tratamientos que hayas aplicado en tu cabeza.

Humedad al mínimo

El primer truco para secar el pelo rápido es emplear toallas. Seguro lo habrás notado cuando vas a la peluquería; lo ideal es enrollarla –como un turbante o a un lado– para drenar la mayor cantidad de agua. Tratá de esperar un par de minutos antes de tomar el peine para desenredar tu pelo.



Usá las boquillas

Luego de encender el secador, de pasarlo por la nuca y las puntas, no pierdas tiempo y colocale la boquilla. Te ayudará a concentrar todo el aire caliente en una dirección y será más sencillo maniobrar con los cepillos.



Divide y ganarás

No es solo una de las frases más famosas de Maquiavelo, también es otro de los trucos de belleza de los profesionales. Aunque podés usar tus dedos e ir moviendo el secador, al dividir tu melena en mechones podrás alternar entre las capas y lograr ese look natural.

Temperatura

Prender los aparatos a su máxima capacidad no tendrá ningún efecto… más que quemar las hebras y la cutícula de tu melena. Para secar el cabello rápido es mejor mantener una temperatura media; después usa algún fijador, mousse o gel para darle forma al corte.