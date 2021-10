¿Lavarse el pelo sin shampoo? Algunas alternativas caseras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





La conversación en torno a cada cuánto es recomendable lavarse el pelo continúa siendo una de las más controversiales en el mundo de la belleza.

Esto porque debido a la diversidad de tipos de cabellera que existen, los consejos no siempre son universales, y lo que puede funcionarle a algunas, para otras resulta contraproducente. Lo mismo sucede con los shampoos comerciales recomendados que, aunque prometen cuidar a toda la variedad de melenas, no siempre cumplen con lo dicho por los componentes o químicos añadidos.

En busca de satisfacer estas necesidades, han surgido diferentes tendencias para cuidar el pelo con ingredientes naturales que sean menos agresivos con las texturas y colores. Te contamos cuáles son algunas de estas alternativas para sustituir al shampoo.

Aceite de oliva

El aceite de oliva es uno de los ingredientes con mayor cantidad de usos posibles para el cabello. Puede usarse como mascarilla, para disminuir el frizz o evitar la caída, esto gracias a su rico contenido en vitamina E, indica la compañía Garnier.



Para “lavar” tu melena con aceite de oliva necesitarás únicamente una pequeña porción en tu mano, guiándote por el largo y volúmen de esta. Después, sobre tu cabellera previamente desenredada y seca, aplica el aceite cuidando que esté por lo menos tres dedos alejado de la raíz; cepíllalo y peinalo como de costumbre.



Esta opción no es recomendada para aquellas personas con tendencia al pelo graso, ya que el aceite aplicado cerca del cuero cabelludo con esta condición puede generar un efecto adverso, lo que además de dar un mal aspecto, podría incluso causar algún tipo de reacción cutánea.

Jugo de limón

El jugo de limón es popular por sus múltiples usos en diversos ámbitos: gastronomía, salud y belleza. Estas dos últimas van de la mano y se complementan entre sí, por lo que no es extraño que el limón proporcione beneficios para conseguir mejorar la apariencia de la piel o el pelo. Así, este ingrediente es una buena opción para quienes desean probar diferentes alternativas para cuidar de su melena.



El portal de la compañía Head&Shoulders afirma que uno de los propósitos del jugo de limón en el pelo es causar alteraciones en la acidez del cuero cabelludo o pH, esto con la intención de actuar contra el microbio que provoca la caspa. Por esta razón, es ideal para las personas que sufren de este padecimiento o de extrema resequedad provocada por diversos factores.



Para esta alternativa solo deberás aplicar el jugo de un limón grande o dos medianos en conjunto con un poco de agua fría, cepillarlo,y por último enjuagar y dejar secar al natural. Si la naturaleza de tu pelo lo requiere, puedes complementar este procedimiento con tu shampoo o acondicionador indicado. Lo que es importante decir es que no se recomienda usar el zumo de limón como reemplazo de otros productos, sino como complemento a tu rutina.

Vinagre de manzana

Otro ingrediente presente en las alacenas gracias a sus múltiples usos. El vinagre de manzana es también una gran opción para cuidar el pelo y mantener la salud del cuero cabelludo. Man Medical Institute recomienda el vinagre de manzana para equilibrar la producción sebácea, así como para disminuir la irritación en zonas con caspa.



La forma de uso es sumamente sencilla; solo debes calentar media taza de vinagre a una temperatura que puedas soportar, aplicarlo sobre tu pelo húmedo y posteriormente enjuagar con abundante agua acompañado de suaves masajes. Por el aroma no tendrás que preocuparte, ya que el vinagre no deja ningún olor o textura distinta.



Al igual que otros ingredientes, no debe usarse para sustituir el shampoo o la rutina de lavado establecida.



Para lograr resultados satisfactorios lo mejor es usarlo dos veces por semana y los días restantes usar tratamientos de protección que mejor le favorezcan a tu cabellera.

Bicarbonato de sodio

Un ingrediente multiusos que seguro tienes en casa y ahora será también tu aliado para lucir una cabellera radiante. El bicarbonato de sodio para lavar el pelo es una opción bastante accesible ya que tiene un pH de 9 grados de acuerdo con el portal de Unilever “All Things Hair”, característica que no dañará directamente a tu pelo si tiene algún tratamiento de coloración o químico.



El modo de aplicación consiste en únicamente dos pasos: disolver una cucharada de bicarbonato en una taza con agua tibia y aplicar la mezcla dando suaves masajes en todo lo largo. A continuación deberás enjuagar con abundante agua y peinarlo con cuidado.



Es importante recalcar que no se recomienda aplicarlo directamente ya que puede irritar el cuero cabelludo o resecar el pelo. Por lo que si optas por esta alternativa lo mejor será alternarlo con otros métodos o productos.

Si deseas probar alguna de estas alternativas para disminuir el uso de shampoos y otros químicos te recomendamos probar la que mejor se adapte a las necesidades propias de tu cabello. Así como basarte en otros factores que interfieren; estilo de vida, coloración, tendencia a la caída, entre otros. Seguro encontrarás un método para mantener tu cabellera limpia, radiante y, sobre todo, sana.