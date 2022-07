Desenredantes caseros y naturales para eliminar nudos sin dañar tu pelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cuidado del pelo es uno de los temas que siempre está en discusión, ya que existen varias situaciones que no lo favorecen y hacen que se enrede y tenga nudos. Así, el momento del cepillado puede ser una experiencia no muy grata que hasta podría dañarlo.

Si sos de las que sufren con el pelo enredado con frecuencia y los nudos son parte de tu día a día, no te preocupes, existen remedios caseros que te ayudarán a suavizarlo para que, cuando lo cepille, no se dañe y no se rompa.

Los desenredantes naturales son una opción que podés tomar en cuenta si buscás un producto casero, hecho con productos al alcance de tu alacena que, además de eliminar los nudos y reparar tu pelo, también lo dejarán sedoso.

Tres desenredantes caseros que te ayudarán

Aloe vera

Ingredientes :

1 taza de agua

3 cucharadas de aloe vera

1 cucharada de aceite de jojoba



Pasos a seguir :

Necesitarás un rociador de agua en donde colocarás la taza de agua y, posteriormente, el aloe vera y el aceite de jojoba. Después, mezclá y aplicá en el pelo después de bañarte. Asegurate de que tu pelo siga húmedo y aplicá antes del cepillado.

Miel

Ingredientes :

⅓ de taza de aceite de oliva

⅓ de taza de aceite vegetal

⅓ de miel

⅓ de taza de agua



Pasos a seguir :

Colocá todos los ingredientes en una olla, después llevalos a su punto de ebullición y, una vez que todos se hayan mezclado a la perfección, dejá enfriar la mezcla. Guardala en un frasco rociador y aplícalo solo en las raíces para desenredar el pelo antes de lavarlo. Finalmente, lavalo como de costumbre. Repití el proceso cada 3 días.