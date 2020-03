¡Ni en cuarentena! Las razones por las que no deberías decolorar tu pelo en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estamos en cuarentena y por eso no deberías salir más que lo necesario. El pelo, que requiere cuidados especiales, puede convertirse en un factor de preocupación –leve al lado de la salud– y podrías caer en intentar teñirte o decolorarte en casa.

Si me consultan qué hacer, les diría que no lo hagas y por eso a continuación te comparto las razones por las que no deberías hacerlo.

Por qué no hacerlo

Riesgo: Por más que te asesores y compres productos de buena calidad no es lo mismo ir a que te hagan un diseño de color o que te atienda un estilista, un profesional en esa área.



Uno mismo: Si te aplicás vos misma una tinta o decoloración lo más seguro es que no te quede parejo, porque siempre alguna parte queda sin producto sin que nos demos cuenta.



Se corta: Cuando se lo agrede mucho, especialmente con la decoloración, el pelo se corta. Eso es muy negativo, significa que debilitaste tu cabello más de lo que podía soportar. Además, es muy probable que quedes con mucho menos pelo y un corte inesperado.



Color: Los coloristas saben qué productos utilizar y de qué manera, así que no esperes lograr el color que ves fuera de la caja porque probablemente no lo obtendrás. Hacerlo depende de tu color natural, crecimiento, restos de color, etc.

Si ya lo hiciste

Protectores térmicos: Siempre que uses la planchita, rizadora o secador no olvides ponerte protectores térmicos para evitar más daño. Usá lo menos posible estos artefactos y recordá que la planchita se emplea a menos de 170°C.



Máscaras hidratantes: Antes y después de aplicarte una tinta o decolorarte, hacete máscaras hidratantes para evitar que el pelo luzca seco.



Tratamientos de nutrición intensa: Estos tratamiento usualmente deberías hacerlos en la peluquería. Ellos son los que de verdad recuperarán tu pelo. Mimalo, si no querés gastar en un diseño de color, por lo menos hidratalo.



Buenos productos: El cuidado diario es fundamental. Combiná el uso de productos buenos y adecuados a tu pelo. Consultá con tu estilista cuáles necesitás e invertí en ellos.

Agua fría: En algunos países el agua se caracteriza por tener muchos minerales así que lo indicado es que cuando lo enjuagues lo hagas con el agua lo más fría posible. De ese modo estarás evitando que se depositen cal y otros minerales.