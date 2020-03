¿Cuáles son los signos del Zodiaco más y menos confiables?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La personalidad de aquellos que conforman tu entorno suele regirse fuertemente por su signo del zodiaco. En esta oportunidad, el horóscopo nos da luces acerca de un factor muy importante en cualquier relación: la confianza.

¿Sos una persona en la que se puede confiar? ¿Estás contando tus secretos a la persona equivocada? Según el horóscopo, signos como Cáncer y Aries son de los más confiables en el Zodiaco; mientras que deberías tener cuidado con signos como Escorpio y Capricornio.

Aries: es un signo cauteloso, por lo que confiar en esta persona es fiable. Podés confiar en ellos siempre, no te defraudarán.



Tauro: es un signo protector, por lo que siempre buscará cuidarte y estar a tu lado hasta en los secretos más oscuros. En ocasiones puede parecer terco, pero entiéndelo, solo quiere lo mejor para ti.



Géminis: al ser un signo muy voluble y cambiante, se les hace difícil guardar secretos. Suelen meterse en problemas por querer guardarlos, pero al final termina sabiéndose toda la verdad.



Cáncer: este signo es muy empático. Cuando confíes en él, se pondrá en tu lugar y raramente te criticará. Para ellos la sinceridad es primordial, casi nunca mienten.



Leo: es otro de los signos en los que podés confiar plenamente. Leo valora a su entorno, por lo que si estás en algún problema no dudará en ayudarte. Ojo con traicionar su confianza, suelen ser rencorosos.



Virgo: lo bello de su personalidad camaleónica les juega en contra en cuestiones de confianza. Tené cuidado de apoyarte demasiado en ellos, podrían decepcionarte.



Libra: este signo siempre busca la equidad y justicia así que podés confiar en él, pero si es necesario te hará saber que tu posición no es la correcta y te ayudará a cambiar si andas por mal camino.



Escorpio: uno de los signos menos confiables del zodiaco. Saben manejar tan bien las mentiras que pocas veces detectarás que lo están haciendo. Es mejor que no confíes tus secretos a ellos, podrías terminar mal.



Sagitario: se caracterizan por forjar amistades sólidas y sinceras. Sin embargo, son un signo que puede llegar a ser explosivo y dejar a la luz tus secretos en momentos de tensión y cólera.



Capricornio: suelen ser egocéntricos, por lo que si confías secretos en ellos probablemente los usen para el beneficio propio.



Acuario: guardan perfectamente los secretos, ya que son un signo paciente, comprensivo y respetuoso. Nunca defraudará tu confianza.



Piscis: se trata de un signo bastante emotivo y sincero. Podés confiar en ellos, pero si algo les enoja te lo harán saber con todas sus letras.