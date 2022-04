Estas son las princesas de Disney que no deben caerte bien según tu signo del Zodíaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las princesas de Disney son reconocidas en todo el mundo, incluso muchas generaciones las tienen como íconos de su cultura popular. Es inevitable sentirse representado con alguna de ellas por sus historias y diferentes personalidades.

Sus características y cualidades pueden representar diferentes valores. Si bien son queridas por muchos, algunas personas no toleran a alguno de estos personajes. El Sol en la carta astral marca la personalidad de cada individuo. Este planeta influye en los gustos y necesidades de las personas.

Cada signo del zodíaco posee sus virtudes y defectos, como también sus preferencias. A partir de estos, es posible conocer la compatibilidad entre dos personas o si se agradan mutuamente.

La princesa de Disney que no te caerá bien según tu signo del zodíaco

Aries – Pocahontas



Esta princesa de Disney es rebelde e independiente. No le gusta seguir órdenes ni reglas y sigue su propio camino. Pocahontas es amable e intenta descubrir por sí misma las cosas.



Estas características no son del agrado de las personas de Aries, ya que buscan liderar en todo momento. Al encontrarse con este personaje, pueden sentirse furiosas por su indiferencia e individualismo, no podrán decirles qué hacer.

Tauro – Rapunzel



En la película Encantada, la joven protagonista anhela salir de la torre en la que se encuentra y recorrer el mundo. Siente una curiosidad por lo desconocido y busca descubrirlo, a pesar de que eso la lleve a enfrentar a su malvada madre. Al contrario de las personas de Tauro, Rapunzel no tiene anhelo de quedarse en su casa.

Géminis – Elsa



La reina de Arendelle en Frozen es una persona reservada. Si bien posee un carácter amable y coloquial con todo el mundo, no confía fácilmente en los demás. Se siente cómoda cuando se encuentra sola, característica que no caerá bien a las personas de Géminis ya que los nacidos bajo este signo del elemento Aire son muy sociables.

Frozen

Cáncer – Mérida



La protagonista de la película Valiente es una joven audaz e independiente. Mérida no comparte los mismos deseos que su madre, ya que no desea casarse y crear una familia. A ella le apasiona explorar el bosque, practicar arco y flecha y sentirse libre. Estas cualidades no son compatibles con las personas de Cáncer, quienes suelen ser más tradicionales.

Imagen de la película "Brave" de Disney Pixar

Leo – Tiana



Tiana es una mujer joven muy trabajadora. La protagonista de La princesa y el sapo dedica su tiempo a su vida profesional con el fin de recaudar el dinero necesario para fundar el restaurante que su padre quería. Su personalidad generosa y despreocupada por el reconocimiento ajeno contrasta con la extroversión de las personas de Leo.

Virgo – Jazmín



En la película Aladdin, Jazmín no es una princesa común. No le interesan los bienes materiales y el reconocimiento por su título real. Es una joven que quiere ser libre y vivir por fuera de las normas de la realeza. Sus actos de rebeldía no serán del agrado de las personas de Virgo, quienes destacan por respetar las reglas impuestas.

Primeras imagenes del remake de Aladdín. Foto: Entertainment Weekly

Libra – Moana



Moana se ve enfrentada entre seguir las reglas de su padre, el jefe de Motu Nui y seguir sus instintos. En un acto de impulsividad, motivada por sus deseos, decide abandonar su hogar para descubrir nuevas realidades. Esta actitud de rebelión no es compatible con la personalidad estable de las personas de Libra.

Una princesa del Pacífico y un semidiós emprende complicada misión.

Escorpio – Blancanieves



La protagonista de esta película de casi un siglo de antigüedad es una mujer tranquila y bastante sumisa, incluso no se le conoce su voz. A diferencia de las personas de Escorpio, Blancanieves es ingenua y confía demasiado en los demás, actitud que la lleva a poner en riesgo su vida.

Imagen de la película Blancanieves y los siete enanitos

Sagitario – Bella



Las personas de Sagitario son aventureras y les gusta realizar deportes o actividades al aire libre. Al contrario de esto, la protagonista de La Bella y la Bestia, es una joven intelectual que dedica su tiempo a leer infinidades de libros. Este personaje es de carácter tranquilo y posee un espíritu amable con todo el mundo.

Emma Watson en el rol de Bella, la hija del granjero que transformará a la Bestia.

Capricornio – Mulán



En su película, Mulán decide romper las reglas para convertirse en un soldado y pelear contra quienes amenazan a su tierra. Es una mujer de gran valor que siempre se mete en problemas, aunque esta no sea su intención. Las personas de Capricornio no son compatibles con este personaje ya que siempre se adaptan a las normas.

Liu Yifei como Mulan. Foto: Disney

Acuario – Cenicienta



Las personas de Acuario son las más incomprendidas del zodíaco. Su personalidad es creativa e inusual, siempre destacan por ser diferentes de los demás. Al contrario de esto, Cenicienta es una mujer con pensamientos tradicionales sobre la vida, que incluso desea conseguir su príncipe ideal.

Piscis – Ariel



La Sirenita es una película que muestra la vida de Ariel, hija del Rey del Mar. Ella desea descubrir qué es lo que hay en tierra firme, alejándose de sus amigos. Esta cualidad no será del agrado de las personas de Piscis, quienes son muy apegados a sus afectos y nunca podrían dejarlos.