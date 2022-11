¿Cómo son los nacidos bajo el signo de Escorpio? Conocé a quienes más te dan y más te quitan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un signo sensible, pero cuando quiere, complicado. Los escorpiones son quienes “más te dan y más te quitan”. Brindan fuerza, valor, coraje, energía, sin embargo no dudan en clavar su afilado aguijón con comentarios agudos que seguramente impulsen tu crecimiento como persona.

En su mayoría, los escorpio tienen una mirada penetrante, fuerte, dominante y viven "jugueteando" con ella de continuo. Son los mejores amigos y los más sinceros. Si llamás a un escorpio a las 3 AM porque te sentís deprimido, ellos se arreglarán para ir a ayudarte. Tener un amigo escorpio es de gran valor, siempre estarán cuando los necesites. Por eso, cuando tengan un amigo de Escorpio angustiado, no lo dejen solo porque ellos se mortifican muchísimo y además necesitan el doble de contención que el resto del zodiaco, aunque “dan” y muestran que “no necesitan” recibir (y eso es una gran mentira).

Hay escorpiones que no saben manejar el dinero y necesitan un toro (tauro) que los "administre" porque son como…"monos con escopeta", ¡un desastre! Pero así como hay de los que no pueden tener un peso encima y son generosos "de más", también hay escorpios "egoistones", de los que no te dan nada si no es por "algo" a cambio. Seguramente ningún escorpión se identifique con los "egoistones" y la mayoría si se identifique con los "derrochadores" al máximo, pero debo aclararles que todos tienen "un poco" de los dos tipos aunque prime más una de las dos características.



En lo personal a los escorpiones los sobreprotejo mucho. Sé que su interior es muy "rebuscado" y les cuesta muchisimo gritar lo que sienten a todo el mundo, ellos y ellas te dicen SOLO A TI que te aman y no esperes que se lo griten al Universo entero porque no lo harán nunca.

Son los más celosos del zodiaco y esta característica (para mi una de las más valiosas que tienen) hace que te cuide y te proteja con gestos y actitudes. No te olvides nunca que si te ennoviás o casás con el escorpio pasas a ser de su "posesión" y ante la más "mínima" duda ellos te clavarán su aguijon en el lugar que más te duela y lo harán sin anestesia.

Es un signo fijo y todo lo que empiezan lo terminan aunque en este signo también se da su "etapa de descanso" donde no hacen nada de nada.

Son tan sensibles que a ellos mismos les cuesta asumir "su" sensibilidad y esto es algo que a ellos y ellas les gusta que tu descubras.



No te dejes dominar por un escorpión, pero seguile sus pasos sin que ellos se den cuenta y verás y sentirás que la vida tiene sentido y que hay que disfrutarla como ellos lo hacen: al máximo, con todo su ser y entereza.

Les mando un beso grande a todos los escorpiones y escorpionas del zodiaco y sepan que a pesar de sus "idas y vueltas" los quiero y valoro de verdad.

​