¿Cómo son los nacidos bajo el signo de Acuario, los "locos" del zodíaco?

Por fin les tocó el turno a estos verdaderos amigos que logran “vivir y dejar vivir”, tal cual lo dice el dicho. Pero: ¡no los presionen! Hay que dejarlos vivir su independencia y lograrán ver y sentir la vida junto a ellos de una forma loca, totalmente diferente a la que ustedes están acostumbrados.



Los de acuario valoran la amistad y si realmente te dicen que sos su amigo no te podrás olvidar de él o ella nunca. Sus dichos, sus comentarios, sus salidas fuera de lugar en cualquier momento delante de cualquier persona, son tan elocuentes y graciosos que aunque estés en una de tus máximas depresiones lograrás distenderte y reírte junto a ellos.



No les gusta casarse, se sienten atados, asfixiados. Por supuesto que hay montones de ellos que algún día mirando una luna y en una acalorada noche dijeron si, sin darse cuenta. Lo dijeron y luego probaron vivirlo; a algunos les gustó, otros lo aguantan y otros dijeron “nunca mas”. ¡Por suerte hay montones de acuarianos divertidos por todos lados!



Se llevan divino con Géminis y Libra. Con Sagitario pueden viajar y ser amigos de por vida. Con Cáncer tienen un karma que no se pueden desprender fácilmente y Piscis vuela con ellos en alguna nube mientras sueñan y dicen disparates.



Escorpio y Tauro no son de su agrado y son muy obstinados para lo que ellos sienten. Aries y Virgo los vuelven locos con sus brutos y sinceros comentarios, pero logran sobrevivirlos porque generalmente no lo piensan y dejan fluir.

Capricornio es demasiado duro por momentos y los molesta y con Leo ni pensar, es uno de los peores: o se llevan bien o los vuelven más locos de lo que son. Leo es su opuesto y generalmente todos los acuarianos tienen un hijo de este signo, es uno de los signos en los que más se da esta casualidad, por decirlo de algún modo.



Los acuarianos necesitan estar más allá de todo. No les interesa mucho el mundo terrenal, tienen sus viajes mentales que solo ellos saben hacer y proyectar; solo ellos saben vivir y disfrutar.



Siempre te van a acompañar, no se si físicamente pero si espiritualmente. Cuando tenés un amigo de este signo siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas.



Por suerte en mi vida pude experimentar tener un padre de este signo que realmente fue más amigo que padre; también estoy rodeada de amigas y amigos acuarianos que saben valorarte y decirte lo justo en el momento justo.



Ellos no necesitan tanto de tu apoyo como tu el de ellos porque tienen la capacidad de poder imaginar situaciones rarísimas que nunca podrás olvidar. Son de decir chistes en un velorio y hacerte reír aunque no quieras, acompañarte a tirarte las cartas aunque ellos no crean, ir a Minas a dedo aunque no tengan ganas.



Ellos son capaces de todo, pero eso si: te lo confirmarán a último momento. No pretendas definir una salida con acuario un lunes para un viernes porque no te dirán que si de entrada; si el jueves de noche tienen ganas de ir, ahí te llamarán y te lo confirmarán pero antes no. No les gusta sentirse atados a horarios, salidas y paseos; aunque sea un viaje a Europa, ellos tienen que sentirse libres el mayor tiempo que puedan.



Realmente a este signo lo valoro, lo quiero, hasta les diría que son uno de mis mejores clientes. Aman la astrología, la ciencia oculta, pueden investigarla o no pero lo que te diga un acuariano en un momento de locura pasa. Tenelo presente, porque te lo dicen sin darse cuenta pero sucede.



Esta columna se la quiero dedicar a mi padre que me dio fuerza desde el cielo para aprender astrología y a pesar que se me fue hace muchos años su sabiduría fue la mejor que tuve en mi vida. La sabiduría de acuario, su lema ”vivir y dejar vivir”. Los demás acuarianos que conozco no se me enojen pero piensen que para escribir todo esto los quiero y valoro mucho también. ¡Arriba Acuario y su locura!