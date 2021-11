Horóscopo chino: ¿qué predicciones tiene hasta el lunes 15 de noviembre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Sentirás mayor serenidad para encarar tus asuntos de manera exitosa. La economía de la Rata tiende a mejorar con la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingreso, cobrar un dinero esperado o bien una feliz novedad en el trabajo. Buen momento para dar a conocer tus servicios, publicitar y establecer nuevos contactos. Se verán favorecidas las expresiones artísticas como exposiciones o muestras. Si estás abocado a actividades creativas relacionadas con la estética y el arte, podrás avanzar mucho en esta etapa. Un profundo cambio interior comienza a tener lugar en tu vida de relación, mayor comprensión y madurez que beneficia las alianzas.



Tendencia: Algo del pasado vuelve para ser sanado.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Etapa de afirmación y realizaciones concretas para le Buey. El ámbito laboral aportará varias satisfacciones. Tus aptitudes te harán merecedor de importantes reconocimientos y mejorarán las relaciones de trabajo. Con buen ánimo y predisposición lograrás modificar algunos aspectos negativos dentro de tu entorno y encontrar cómo actualizar y perfeccionar la tarea. Estarás enamoradizo, pero no tanto como para perder de vista los objetivos laborales que se fijó desde hace tiempo. Gracias a los influjos liberadores que recibirás esta semana, podrás relajar y conectarte con todo aquello que brinde placer, como el arte y el amor.



Tendencia: Creatividad y notables mejoras.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

En este período el Tigre afianzará y elevará su autoestima; una etapa de grandes novedades y determinación. Dado que tus capacidades naturales se verán exaltadas, es el momento de crecer y hacer cambios de largo alcance. Tus ideales se orientarán hacia lo práctico y más tangible. Renovarás tu rutina laboral a través del ingenio y es posible que te animes a iniciar un proyecto ambicioso. Ante los obstáculos, cambiarás tu percepción y no los tomarás como castigo sino más bien como parte de un proceso necesario que estás transitando. En el amor, estás iniciando un largo período de introspección y revisión.



Tendencia: Procura no tomar decisiones apresuradas, pensar bien antes de actuar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Tiempo significativo y con grandes novedades para el Gato. Habrá un proceso de maduración y acción al mismo tiempo. Una etapa productiva que te dará un nuevo aliento para continuar adelante. El deseo de reafirmarte profesionalmente te llevará a aprovechar todas las oportunidades para poder estabilizar tu economía. Será ideal para iniciar dietas, dejar malos hábitos y dar cierre a todo aquello que no querés que vuelva. Las energías que actúan ahora sobre tu signo protegerán dando lucidez y belleza a todas sus acciones. Habrá mucha demanda en lo laboral: no descuides tu vida afectiva.



Tendencia: Tu mente perceptiva te guiará hacia las mejores opciones.