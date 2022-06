¿Qué esperar del horóscopo chino hasta el lunes 6 de junio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La astrología china se basa en ciclos anuales pero se pueden realizar cortes a partir del calendario; las predicciones del zodiaco se clasifican de acuerdo al animal.

Rata

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Momento ideal para la Rata para encaminar la economía en una dirección positiva. La suerte acompaña en los negocios y trae mejoras en tu situación. Una propuesta sobre un trabajo en equipo te llenará de entusiasmo. Sin embargo, es importante que tengas cuidado con la desconfianza y la irritabilidad: deberás evitar actitudes controladoras. A partir de estas fechas, es posible que un tema legal decante favorablemente. La Justicia estará de tu lado en documentos, gestiones y transacciones. Se agilizan trámites que estaban estancados. El amor ocupará un lugar predominante, con circunstancias ventajosas y cierto reconocimiento personal.



Tendencia: Atracción por temas filosóficos y espirituales.

Búfalo

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Afirmarse sobre bases sólidas será la premisa de este período para el Búfalo. Las actividades intelectuales y creativas estarán favorecidas y es posible que encuentres nuevos caminos para recorrer y explorar. Contarás con un nuevo impulso que dará a tus ideas originalidad, armonía y lucidez mental, pero será importante utilizar la energía correctamente y cuidarte de los autobloqueos. La estabilidad y complicidad en la pareja aportarán gran motivación para emprender juntos interesantes actividades. La inspiración y buena disposición propicia el romance. Alegrías a través de los hijos y las actividades recreativas y artísticas.



Tendencia: Nuevo punto de partida en el amor.

Tigre

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Momento favorable para renovar y evaluar nuevas posibilidades en la vida del Tigre. Las energías traen vientos de cambio dentro del ámbito cotidiano y laboral. La planificación y organización serán esenciales para lograr el avance y el progreso. No dejes todo al azar o para última hora porque puede que algunas cuestiones vitales se compliquen. Con ánimo y buena predisposición, deberás plantear las circunstancias como un reto personal del que saldrás más fortalecido. Probablemente, tengas que poner mayor atención a la pareja, ya que podrías recibir reclamos o cuestionamientos. Se imponen ciertos cambios para que la relación crezca.



Tendencia: Mantener los pies en la tierra y emplear el ingenio para innovar.

Gato

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Aumentará el rendimiento del Gato. Estarás activo y muy productivo para continuar y llevar a buen término todo aquello que hayas comenzado. La benéfica influencia del momento, promete cierta intuición a la hora de tomar decisiones importantes. Desarrollo fructífero de un negocio en un plazo corto de tiempo. Novedades, proyectos y nuevos contactos serán las claves para que se generen buenos momentos. Encontrarás la ayuda financiera que esperabas para realizar un proyecto. Momento ideal para afianzar las relaciones, llegar a un buen entendimiento y limar asperezas en la pareja.



Tendencia: Tiempo de conquistas, progreso y despegue personal.

Dragón

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Una ayuda inesperada llegará para dar tranquilidad al bolsillo y estabilidad a las emociones. Podrás liquidar deudas pendientes e iniciar una nueva etapa económica. Grandes posibilidades de éxito para el Dragón gracias a los proyectos y las nuevas ideas. Se acelera todo aquello que estaba trabado o demorado. Pasarás por un período de introspección ideal para aclarar tus sentimientos. Algo que permanecía oculto sale a la luz; y se impone la necesidad de hacer algunos cambios para lograr plenitud en los vínculos. Los más solitarios tendrán la oportunidad de conocer a alguien que movilice su corazón.



Tendencia: Un aire fresco y renovado permitirá recomenzar en el amor.

Serpiente

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Etapa de reorganización para la Serpiente. Será preciso terminar todo lo que esté pendiente para dar lugar a lo nuevo que pronto llegará. Los proyectos se asentarán sobre bases sólidas, y las inversiones y transacciones comerciales podrán dar buenos frutos. Renovarás tu rutina al iniciar nuevas actividades, y estarás enfocado en tu progreso y crecimiento tanto en lo laboral como en lo personal. Sentirás un gran aporte de energía benévola que te permitirá alcanzar algún logro, vivir en armonía y generar una vibración positiva en tu entorno que atrae lo bueno. Alegría que podrás compartir con la pareja y amigos.



Tendencia: Un descubrimiento personal te lleva por nuevos caminos.