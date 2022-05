Atraer la buena suerte en las horas espejo: así podés usar la numerología a tu favor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Placas de autos, la hora del reloj o algún anuncio que aparece de forma inesperada, ¿te ha pasado de ver números repetidos por todas partes? La numerología explica una manera de interpretar eso y atraer buena suerte con estos números.

Para los estudiosos de su significado, cuando los números aparecen repetidas veces puede ser una señal, invitación o aviso para a tener en cuenta. Dentro de estas creencias también está la relacionada con las ‘horas espejo’ en el reloj.

Hoy te enseñamos cómo podés atraer la buena suerte cuando veas muchas veces los mismos números repetidos al mirar la hora. Cada hora tiene un significado y, según el medio ‘Panorama’, que tiene una sección de astrología, estas son las explicaciones a cada hora espejo:

00:00 La hora inicial. Esto implica que tenés una decisión importante que tomar y deberías trabajar en tu empatía para tomarla de la mejor manera



1:01 Abrí tu corazón. Estos números te invitan a descubrirte mejor como persona.



2:02 Puede que tengas problemas sin resolver o alguien te esté causando problemas actualmente. Trabajá en vos mismo.



3:03 Analizá a las personas que te rodean y no confíes en todo el mundo.



4:04 Resaltá tu potencial, generá cambios en tu interior y exterior. Podés, por ejemplo, cortarse el cabello.



5:05 Demuestra tu amor a las personas que querés.



6:06 Perdonate por tus errores y hacé cosas por y para vos mismo durante la semana.

7:07 Anotá los deseos, metas y objetivos que tengas en mente y quieras alcanzar. Tenelos presente.



8:08 No te confíes, puede que pases por situaciones en que se pongan en tu contra.



9:09 Regálate un día en la semana donde seas tu única prioridad.



10:10 Es momento de que cierres un ciclo ya sea amoroso o laboral. Tomá los caminos correctos.



11:11 Liberate del estrés del día mediante meditaciones o actividades que te traigan paz.



12:12 Este es el momento ideal para que pidas un deseo.



13:13 Revisá que es lo que no está funcionando en tu vida y cambialo. Es importante dejar ir.



14:14 Volvé a intentar algo que al principio no te salió bien.



15:15 Conéctate con personas de tu pasado, puede que tengan un mensaje importante.

16:16 Hacé un ritual para eliminar las malas energías que te consumen. Puede que una persona tenga sentimientos fuertes por ti.



17:17 Realizá actividades creativas. Ojo, también es una hora que puede indicar problemas con tu pareja.



18:18 Resolvé los problemas amorosos que estén pendientes en tu vida.



19:19 Sé más paciente y buscá ayuda si sentís que tus emociones te están sobrepasando.



20:20 Hablale a la persona que ha estado en tu cabeza últimamente.



21:21 Confiá, el éxito está presente en tu vida. Recordá tus metas y tus objetivos.



22:22 Sé agradecido con lo que tenés y con las personas que te rodean. Ayudá a los demás cada vez que puedas.



23:23 Programá un viaje. También, hablá con tu pareja, puede que lo necesite y vos no te hayas dado cuenta.



Estas son algunas interpretaciones que se pueden dar en las horas espejo para que apliques en tu día a día.