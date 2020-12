Santo, Giuria y Vargas, las ganadoras de Globant Awards Women edición Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con más de 12 mil nominaciones, Globant anunció las tres ganadoras de los Globant Awards: Women that Build Edition en Uruguay: Karina Santo, CEO de Genexus Consulting, Magdalena Giuria, Co-fundadora de Brava, y Laura Daniela Vargas, Senior Data Analyst en PedidosYa, son las tres ganadoras de la primera edición. El premio internacional busca visibilizar a todas aquellas mujeres que marcan una diferencia en la industria de TI para inspirar a otras mujeres.

Karina Santo, fue reconocida en la categoría de Tech Executive, Magdalena Giuria, en Game Changer y Laura Daniela Vargas en Rising Star de la edición Uruguay.



“Desde Globant queremos felicitar y agradecer especialmente a estas mujeres por compartir sus historias, que permiten visibilizar su carrera, sus desafíos y superación para que hoy puedan inspirar a más mujeres'', expresó Martín Migoya, CEO y co-fundador de Globant.



“Historias como las de ellas hacen la diferencia en el sector, gestionando proyectos de innovación y colaboración, y promoviendo la diversidad e inclusión.

El jurado Las tres ganadoras fueron seleccionadas por un jurado compuesto por: Beatriz Argimón, Vicepresidenta de Uruguay, Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres, Eduardo Mangarelli, Presidente de Endeavor y Decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT Uruguay, Sonia Cozzano, Decana de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica del Uruguay, Patricia Pomies, Chief People & Delivery Officer de Globant, y Nicolás Jodal, CEO de GeneXus.

Las tres ganadoras pasarán a la final que se celebrará el próximo 10 de diciembre. “En una industria donde el 70% son hombres, desde Globant estamos cada día más comprometidos con trabajar para que más mujeres se acerquen a la tecnología.”, declaró Patricia Pomies, Chief People & Delivery Officer de Globant. “Estamos muy emocionados por el apoyo que recibimos por esta iniciativa y la fuerte comunidad de mujeres que se está construyendo”.



La iniciativa ha recibido más de 12 mil nominaciones en 15 países y ha contado con el apoyo organizaciones como The George Washington University (Estados Unidos), General Assembly (Estados Unidos), IAE Business School (A, IE University, ITBA (Argentina), la Universidad de los Andes (Colombia), la Universidad Católica (Uruguay), Universidad Montevideo (Uruguay), la IESE Business School, la Universidad de la Empresa (Uruguay), la Universidad ORT (Uruguay), la Universidad San Ignacio Loyola (Perú), Competencia Naves del IAE (Argentina), SPDS (Brasil), el Centro de experiencias y servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y Acámica. Además de haber sumado el apoyo de instituciones como ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, MIT, Endeavor, Women Who Code, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay y Uruguay XXI.

Lo que se viene

Durante la próxima Gala Global un jurado internacional anunciará las ganadoras globales, seleccionadas entre las vencedoras nacionales en cada una de las categorías.



Este jurado está compuesto por figuras prominentes como Linda Rottenberg (CEO y Co-fundadora de Endeavor Global), Shari Loessberg (Profesora titular de Innovación Tecnológica de MIT Sloan School of Management), The Edge (Presidente de Endeavor Irlanda y guitarrista de la banda U2), Anuj Mehrotra (Decano de George Washington School of Business), Sandra Sieber (Profesora de IESE Business School), Elsa Marie D’Silva (Fundadora y CEO de Red Dot Foundation), Patricia Pomies (Chief Delivery & People Officer de Globant), Guibert Englebienne (CTO y co-fundador de Globant) y Martín Migoya (CEO y co-fundador de Globant).

"La fuerza de las mujeres es innegable. Lo que aportamos al producto bruto interno en nuestras comunidades no siempre es medido, ni es visible" Beatriz Argimón Vicepresidenta de la República