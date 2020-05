Judi Dench destronó a Jane Fonda y es la mujer con más edad en ser tapa de Vogue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No, no, no, no. No uses esa palabra. No en esta casa, acá no. Lavate la boca". Así le contestó la actriz Judi Dench, a la revista británica Vogue cuando le preguntaron si piensa en la jubilación.



La actriz tiene grabada en la piel la frase Carpe diem, se la tatuó a los 81 años y lo cumple al pie de la letra. "No pienso en la edad, no me gusta, no quiero. Dicen que la edad es una cuestión de actitud", declaró a Vogue (la edición on line estará disponible a partir de mañana).



A sus 85, ella se transformó en la mujer con más edad en protagonizar la portada de la edición británica de la revista. Así destronó a Jane Fonda que en 2019 (con 81 tenía) ostentaba el título de ser la mujer mas vieja en la tapa.



La revista la fotografío en Reino Unido antes del aislamiento y la entrevistó cuando ella ya estaba en cuarentena en Surrey, donde convive con su pareja, David Mills, un ambientalista de 77 años.



Más allá de hablar de su situación personal, Dench habló sobre la pandemis de COVID-19 e hizo un pedido: que las personas le presten atención a quienes están solos.

Más allá de la nota, la revista publicó un video donde 18 famosos le hacen preguntas a la mujer bautizada (pese a su disgusto) como "el tesoro británico". Sam Smith, Cara Delevingne, Stormzy, Charlize Theron, Naomi Scott, Kate Moss, Daniel Craig son algunas de las personalidades que la interrogan.