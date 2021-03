Jugadora de básquet argentina amamantó a su hija en el entretiempo y se hizo viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antonella González, jugadora profesional de básquet en Argentina le dio de mamar a su hija en el entretiempo de un partido y su foto se hizo viral. Los 8 puntos y 3 rebotes que anotó para la victoria de Rocamora ante Vélez quedaron en un segundo plano.

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), dio cuenta del fenómeno que puso a la madre de Madi (11 meses) en el centro de la conversación.

“La verdad es que me sorprendió que algo tan natural para una madre como lo es amamantar generara tanta repercusión. Pero me alegra y pone contenta que se nos haga ver, que se visualice algo así. Que esto sirva para las mamás que están ahí, indecisas que piensan que después de un embarazo no se puede volver a la actividad, que crean que se puede”, contó al portal de la CABB.

La jugadora que es Base del equipo de Entre Ríos regresó a las canchas tras un año de pausa. La vuelta estuvo signada por el apoyo que recibió en el club de sus amores, que se vincula con su historia personal. Su padre defendió la casaca y fue entrenador; incluso su madre le dio de mamar a ella en una cancha.



Hoy sus hermanas también son parte de la institución. Laura es entrenadora del equipo y Valeria trabaja en el área de comunicación.

"El básquet corre por nuestra sangre. En casa se habla mucho del deporte. Es nuestra pasión y le tenemos un amor increíble, al igual que a nuestro amado Rocamora, así que imaginate que para mí jugar una Liga con estos colores es tocar el cielo con las manos", detalló Antonella.



La jugadora también remarcó que hace malabares para estar con Madi, entrenar y atender a sus pacientes como licenciada en Psicomotricidad. "Tengo una red increíble", subrayó quien aprovechó el momento de visibilidad para hablar de la situación de las jugadoras de básquet.