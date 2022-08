Tiene 93 años y rompió un nuevo récord mundial al volar sujeta al ala de un avión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Son los noventa los nuevos 30? Sean o no, para Betty Bromage, una señora británica, la edad es sólo un número. La abuela de 93 años busca emociones fuertes y ha subido a los cielos en un viaje que desafía a la muerte.

Bromage se inspiró en un anuncio de televisión de una barra de chocolate de Crunchie para caminar sobre el ala de un avión y hacer un bucle completo, lo que rompió un nuevo récord mundial Guinness.

“A mi edad no puedo correr, así que busqué otras ideas y me inspiré en el anuncio de Crunchie para caminar sobre alas" contó al medio británico Lad Bible. “Pensé: 'Creo que podría hacer eso', ¡y eso fue lo que me hizo empezar!” añadió.

Sin embargo, la jubilada que vive en la ciudad de Cheltenham, Gloucestershire, no es principiante en los actos que desafían a la muerte. A pesar de tener artritis en el cuello, esta es su quinta vez caminando sobre alas.

“Mi cuello está mucho mejor de lo que estaba porque mi osteópata ha estado trabajando mucho en él; en un momento ni siquiera podía girar la cabeza. Ser capaz de subir al avión y volver a bajar es un logro suficiente para mí. Mi querida nuera y mis nietos me respaldan todo el tiempo” declaró Bromage.

Foto: SWNS

Toda la misión fue diseñada para recaudar fondos para la organización benéfica de cuidados paliativos Sue Ryder. Gesto que tuvo en agradecimiento a la organización por cuidar a uno de los miembros de su familia. Hasta ahora, ha recaudado más de US$ 27.788 para organizaciones benéficas locales.



“Cuando tenía 89 años, hice mi primera caminata de ala para Sue Ryder. Ahora tengo 93 años y hago otra por una causa tan maravillosa. Cuidaron de mi cuñada y fueron muy amables con ella. También se preocuparon por algunos de mis amigos a lo largo de los años. Son una organización benéfica muy genuina”, afirmó.



La mujer admitió que había una parte de ella que quería demostrar que no había perdido su vitalidad: “A medida que envejecés, las cosas no son tan fáciles como solían ser, pero realmente quería intentarlo. Quería demostrar que todavía puedo hacerlo" finalizó.