Es uruguayo, emprendió una empresa de servicios y ya planea globalizarla

Rua Asistencia es una empresa de servicios detrás de las principales compañías de seguros, financieras, cooperativas, tarjetas de crédito y seguridad. No es una aseguradora, como muchas personas piensan, sino una marca blanca que da el servicio cuando, por ejemplo, las aseguradoras responden ante los clientes. Su fundador, Diego Sayanes (40 años, casado, dos hijos) es el emprendedor que dio forma al negocio, lo hizo crecer con varias spin-off y ahora impulsa su internacionalización. Actualmente, el grupo está en Inglaterra, Paraguay y Argentina y pisa el acelerador para llegar a 10 mercados en entre tres y cinco años, una meta que buscará concretar de la mano de los actuales clientes.



Últimamente su empresa aparece mucho en los medios. ¿Cómo surgió y evolucionó hasta llegar a lo que es hoy?

Sí, no es casual que aparezcamos en los medios. Es parte de una estrategia de nuestra área de comunicación, para mostrar más la compañía y lo que hacemos, que no siempre se conoce. Rua nace en 2011, de la mano de mi comienzo como emprendedor. En ese momento estaba en Mapfre, como gerente de operaciones de Uruguay y Paraguay. Estuve con ellos siete años y, de un día para otro, me terminé yendo de la compañía porque hubo una reestructura. No me imaginaba pasar mucho tiempo sin estar en otro trabajo, pero estuve siete meses buscando. En el séptimo mes se me ocurrió emprender y me reuní con quien hoy es mi socio, Oscar Churi, que tenía una empresa de auxilios en Ciudad de la Costa. Le propuse armar una empresa de asistencia para competir a nivel internacional. La idea en ese momento era descabellada, pero nos va muy bien. Hoy estamos brindando más de 100.000 servicios por año en Uruguay. Le damos cobertura a 600.000 personas a nivel corporativo y 150.000 a nivel directo en el país.

¿Por qué era una idea descabellada en aquel entonces?

Porque no contábamos con los recursos económicos ni infraestructura para hacer algo como esto. Hay un dicho que dice que la abeja no está diseñada para poder volar por su forma, pero por suerte la abeja no lo sabe, y vuela. Algo así pasó con nosotros.

¿Comenzaron solo con clientes corporativos y luego fueron ampliando?

Sí, el arranque fue con clientes corporativos y en 2014 desarrollamos más las alianzas y creamos un call center de ventas de productos y servicios; incursionamos en ese modelo. Después, fuimos diversificando cada vez más el portafolio. También nos expandimos, llegando a Inglaterra, Paraguay y Argentina. Rua, en los países donde se instala, es creadora de fuentes de trabajo. Solo en Uruguay tenemos más de 2.000 proveedores y para muchos de ellos Rua representa su principal fuente de ingresos. Los servicios que ofrecemos, en su mayoría, son brindados por empresas proveedoras. Armamos redes de proveedores de distintos rubros, con contratos, condiciones de servicio y tarifas, y luego ellas son las que brindan los servicios a través de Rua.

Hay gente que piensa que ustedes son aseguradores, pero no lo son. ¿Podría explicarlo?

No lo somos. Sí trabajamos con aseguradoras. Somos una marca blanca, con la que ya superamos un millón de servicios dados. La gente no conoce a Rua como tal, porque a lo mejor cuando tiene un problema, por ejemplo en su domicilio, utiliza la póliza de la compañía de seguros, pero quien está atendiendo ese servicio es Rua. El propósito de Rua es que las personas que no pueden acceder a prestaciones de calidad lo puedan hacer a través de nosotros.

¿Cuántas personas trabajan en Rua Asistencia?

Unas 200; 50% en el call center y el resto en desarrollo, infraestructura, administración y finanzas, la parte comercial.

¿Cuáles son los servicios más solicitados?

La compañía tiene 10 verticales de negocios, con la asistencia vehicular como producto madre; también auxilio mecánico de camiones, asistencia al hogar, productos de contingencia, asistencia médica, asistencia al viajero, cobertura de riesgos especiales, seguridad domiciliaria, coberturas especiales para la infancia, servicios para mascotas, para servicios fúnebres. Esos son los productos que más se mueven.

¿En la pandemia notaron algún cambio en la demanda?

El auxilio mecánico, cuando la gente dejó de circular, se redujo, pero la demanda se trasladó a coberturas en el domicilio y servicios médicos. Hubo una tendencia a poner a punto las instalaciones y comodidades de los hogares, reparaciones, reformas o remodelaciones. En pandemia también abrimos operaciones en Paraguay.

¿Qué tan arriesgada fue esa decisión en plena pandemia?

Estuvimos en duda de si avanzar o no. Por suerte la decisión fue estar allí y hoy, un año y algo después, la compañía ya tiene un piso en Asunción, 50 personas, unos siete clientes y call center propio.

¿Cuántos clientes tienen en Uruguay?

Cerca de 50. En Uruguay: Surco Seguros, Cash, Fucerep, Copac, Coopace, Midinero, Ecocredit, Passcard, Fastcred, Crami, Nuevo Siglo. Entre los internacionales, destacan San Cristóbal Seguros, Zurich Santander, Wenance, Italmundo, Berkley, Securitas, MetLife y Edenred. Todos los clientes a su vez generan oportunidades de negocio que eventualmente canalizamos con empresas colegas, o con alguna spin-off.

¿Por ejemplo?

En 2017 comenzamos con My Global Assist, que es de asistencia en viajes internacionales. Y, en 2018, con la aplicación ServiciosYa!, de servicios para el hogar, vehículos, mascotas. Mashkady es una plataforma de compras online que surgió en 2019 y brinda descuentos en comercios en gastronomía, vestimenta, tecnología y otros rubros. En 2020 nació el hub de innovación Coopera, que une las startups con corporaciones y fondos de inversión. Y este año creamos Onírica, que es una agencia de marketing digital.

¿Cómo van con Galgo?

Esa startup de delivery le presta servicios a Rua, pero todavía no ha crecido mucho y estamos viendo su modelo de negocio.

Cuando se mudaron a la sede actualmente, ¿se debió al crecimiento del grupo?

Sí, está en Avenida Uruguay y Florida, a media cuadra del Banco Central. Es un local propio de cuatro plantas, donde se desarrollan todas estas empresas.

¿Cuánto creció la empresa en el último tiempo?

El crecimiento ha sido sostenido. Este año lo proyectamos superior al 30% en Uruguay. De 2019 a 2020 fue algo más del 10%. De todos los años de la empresa, ese fue el de menor crecimiento, por las retracciones del mercado debido a la pandemia. Pero este año el mercado ha salido de la actitud conservadora que había por la situación.

La internacionalización de la empresa comenzó en Inglaterra, ¿por qué ese país?

Fui a la feria tecnológica en Londres y la Embajada Británica en Uruguay me había invitado a una serie de charlas con el Departamento de Comercio. Estaban buscando inversores y tenían el programa Emprendedor Global, a través del cual ayudan a instalarse en Inglaterra y a expandirse a otros países. Me presenté a ese programa y fui seleccionado. Empezamos en 2019 en Londres con ServiciosYa!, que allí se llama ServiCity. Y este año sumamos en Inglaterra a Rua Assistant, con un equipo de seis personas; estamos por cerrar las primeras cuentas.

¿Por qué siguieron la expansión a Paraguay y Argentina?

Paraguay fue el resultado de nuestro plan de internacionalización en América Latina; también en Argentina, donde comenzamos hace dos meses con un country manager local y un equipo que está haciendo las primeras gestiones comerciales. Argentina es un mercado que, a pesar de las dificultades que puede representar, es interesante por su tamaño y por las oportunidades para el desarrollo de un modelo de negocio como el de Rua. Me crié en Buenos Aires, así que en lo personal me toca alguna fibra. La estrategia es seguir la presencia de nuestros clientes en otros países, aprovechar esa sinergia, ir de la mano de clientes que nos allanen el camino.

¿Cómo seguirá la expansión?

Perú, España, México, Brasil, República Dominicana, Chile, Colombia. El plan es estar en 11 países dentro de tres a cinco años. Estoy enfocado en un plan ambicioso de globalizar la compañía. En los últimos días, cuando hablamos por primera vez, estaba en San Francisco (EE.UU.), trabajando en una aceleradora norteamericana, capacitándome en cómo hacer para que las empresas agilicen sus procesos de internacionalización. Mi rol ahora es globalizar la empresa y acelerar procesos. La disyuntiva es si podemos abrir un mercado por año, o tratar de estar en más de 10 mercados en tres o cinco años. La segunda alternativa es la que nos trazamos.

Y abrirán una fundación...

Sí, tenemos previsto la creación de una fundación llamada «Un futuro mejor», para 2022. Me considero afortunado y pienso que hay que retribuir a la sociedad. El empresario exitoso tiene un compromiso ético con su entorno. Colaboraremos con distintas actividades sociales, ambientales e innovación inclusiva.

Open Insurtech dará paso a Open Goodtech



Diego Sayanes, cofundador y CEO de Rua Asistencia. (Foto: Marcelo Bonjour)

¿Qué destacaría del hub de innovación Coopera?

A través de Coopera ayudamos a las startups a desarrollarse, que puedan incubar sus proyectos y, con las conexiones que les brindamos, que puedan tener clientes para validar y consolidarse. Dentro de Coopera hay programas, como el Open Insurtech que organizamos este año, que consistió en un llamado a las startups para innovar dentro de la industria de los seguros. Las incubamos en Coopera con una serie de mentores que las ayudan a mejorar sus modelos de negocio y sus productos, para que luego ofrezcan sus servicios a las aseguradoras. En noviembre, lanzaremos Open Goodtech, que apunta a buscar empresas que tengan propuestas de impacto social y ambiental, por ejemplo, a nivel de la situación de pobreza, la educación, equidad social, igualdad de género, energías renovables. Coopera funciona en Uruguay, pero a sus llamados se pueden presentar empresas de otros países. En Open Insurtech se presentaron unas 100 empresas y más de la mitad eran del exterior, como de Argentina, México, Brasil, Chile.