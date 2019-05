Uber: la lucha de egos detrás de su tormentosa salida a bolsa

Dara Khosrowshahi tenía un problema. Su nombre era Travis Kalanick. Eso, por supuesto, no era nuevo. Cuando Khosrowshahi asumió el cargo de CEO de Uber en 2017, se convirtió en el conserje mejor remunerado en Silicon Valley, con el mandato de limpiar el desastre dejado por el fundador exiliado de la compañía. Pero, en abril, Khosrowshahi se enfrentó a un nuevo dolor de cabeza por causa de Kalanick.

Uber estaba a solo unas semanas de su oferta pública inicial (OPI), concretada finalmente el viernes 10. Después de años de escándalo y luchas internas, se suponía que este sería un momento de triunfo. Pero antes de cerrar el primer día en la bolsa (con una caída de 7,5%), la jornada ya amenazaba con otro problema para Khosrowshahi.

Es que Kalanick quería estar allí. Como ex CEO y actual miembro de la junta directiva, Kalanick había pedido participar de la sagrada tradición de la Bolsa de Nueva York de tocar la campana de apertura. Su presencia podría hacer que tanto Kalanick como la corporación parecieran resistentes.

Khosrowshahi no lo tenía en mente.

El plan original era llenar el lugar con los empleados y conductores más antiguos de Uber. Además, en la cúpula de la compañía sintieron que Kalanick seguía siendo una figura tóxica y que Uber debía mantenerlo a la máxima distancia mientras intentaba convencer a los inversores de que los empleados respetaban un nuevo lema: «Hacer lo correcto. Punto». La presencia de Kalanick reavivaría los recuerdos de lo desastroso que fue su último año.

Además, Khosrowshahi tenía cosas más importantes de las que preocuparse que la pompa que rodearía la OPI. Uber está perdiendo miles de millones de dólares al año, y necesita convencer a los inversores de que es una compañía prometedora a largo plazo, incluso si no genera ganancias en breve.

El jueves 9, Khosrowshahi decidió que Kalanick no era bienvenido, según un ejecutivo de Uber informado sobre los planes. Finalmente, el fundador de la startup se hizo presente con su padre en el edificio y siguió el debut de Uber pero no desde el icónico balcón.

El CEO quiere demostrar que el negocio ha evolucionado más allá de la cultura escandalosa y tecnológica de Kalanick (ver recuadro más abajo). Pero el pasado de Uber, que nació hace solo una década, no está tan lejos. Casi todas las aristas del enfoque de Kalanick sobre el capitalismo son algo esclarecedor de la viabilidad de Uber hoy como negocio. (Citando el período de calma antes de la salida a bolsa, Khosrowshahi y Kalanick declinaron hablar para el artículo).

Uber tiene poca buena fe con los consumidores o reguladores en múltiples jurisdicciones. Y sigue perdiendo dinero en casi todas las tarifas, utilizando capital de riesgo para subsidiar viajes, invertir en nuevas áreas y vencer a un conjunto de competidores globales que ofrecen un servicio casi idéntico.

La fuerte dependencia de Kalanick de los fondos de capital de riesgo podría ser problemática para la cotización de Uber de dos formas. Primero, porque inculcó hábitos de indisciplina entre los ejecutivos, que simplemente podían pedir más dinero cuando lo quisieran.

En segundo lugar, y más preocupante para los inversores minoristas, la mayor parte de los rendimientos de las inversiones ya podrían haberse realizado. Uber reconoció en una presentación reciente que su crecimiento se está desacelerando, lo que alimenta la preocupación de que la élite financiera no haya dejado mucho alza para los inversores familiares.

El último gran beneficiario de las ganancias del mercado privado de Uber podría haber sido SoftBank. El grupo japonés compró acciones existentes de inversionistas de Uber cuando la compañía estaba valuada en US$ 42.000 millones. Meses después, cuando Uber se recuperó de sus escándalos, esas acciones casi se habían duplicado en valor.

Tras los desaciertos de Kalanick, que precipitaron su salida de la compañía, había que nombrar un nuevo CEO. Durante un fin de semana de torbellinos en agosto de 2017, Khosrowshahi fue elegido para relevar a Kalanick.

Era un relativo outsider del área de la Bahía (de San Francisco). Expedia, la compañía que venía dirigiendo, tenía su sede en Seattle, y no era un nombre familiar. Pero tenía una buena reputación, una apariencia cálida y, para algunos, una gran ventaja más: no era Kalanick.

Unos 20 meses después, varios de los actores más importantes de Uber creían que la designación de Khosrowshahi fue un golpe de suerte.

Kalanick: ascenso y caída

Convertirse en una empresa pública trae un escrutinio adicional y requisitos de informes financieros, algo a lo que Uber no estaba acostumbrada. Al inicio, los inversores volcaron miles de millones en la compañía y pedían poco a cambio, confiando en que el carismático fundador, Travis Kalanick, sabía lo que estaba haciendo.



Cuando se fundó la startup en 2009, los capitalistas de riesgo buscaban financiar al próximo Larry Page de Google o Mark Zuckerberg de Facebook, la nueva mente brillante que haría un impacto multimillonario en el universo. A los inversores les gustó la idea de irrumpir en la industria del taxi y el transporte público, pero Kalanick les gustó aún más.



Nacido en 1976, por lo que era casi de mediana edad para Silicon Valley, Kalanick era delgado, juvenil y con un exceso de energía cinética. Cuando tenía la oportunidad de ofrecer las acciones de Uber frente a inversores ángeles, se convertía en una fuerza de la naturaleza, con la habilidad oratoria de Steve Jobs y el carácter de un vendedor agresivo. Por lo general, las startups van a las oficinas de empresas de riesgo para hacer sus lanzamientos. En su apogeo, Uber tenía tanta demanda que cambió la dinámica de poder, haciendo que los inversores acudieran a su sede de San Francisco.



A los capitalistas de riesgo no les importaba que Uber tuviera números en rojo, siempre que el volumen de usuarios siguiera aumentando. A finales de 2016, Uber fue valorada en casi US$ 70.000 millones. Pero, abruptamente, a mediados de 2017, los inversores comenzaron a preocuparse de que sus inversiones estuvieran en peligro de reducirse a cero. Un montón de escándalos entre los empleados de Uber —desde acusaciones de acoso sexual hasta eludir sistemáticamente la aplicación de la ley— parecían reflejar la personalidad de Kalanick, y dieron a sus decisiones de negocios una nueva perspectiva.