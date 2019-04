La startup estonia que se convirtió en una piedra en el zapato de Uber

The New York Times

Uber solía dominar el servicio de transporte en Polonia y Kenia. En los últimos dos años, eso comenzó a cambiar.

En Polonia, surgió un pequeño competidor, que comenzó a ganar clientes con tarifas más baratas y a atraer conductores al cobrar comisiones más bajas. En Kenia, ese mismo recién llegado se hizo con el negocio al ofrecer viajes en moto y permitir que los pasajeros paguen a través de un popular proveedor de pagos móviles.

En ambos países, Uber respondió gastando más dinero en nuevos incentivos para atraer clientes y conductores.

El rival que puso a Uber a la defensiva se llama Bolt. Con sede en Estonia, fue fundada hace seis años por un muchacho de 19 años que dejó sus estudios universtiarios para emprender, Markus Villig. Desde entonces, la compañía se ha transformado en una inesperada historia de éxito al convertirse en el contrincante más formidable de Uber en Europa y África.

«El transporte es un espacio completamente diferente», dijo Villig, ahora de 25 años, en las oficinas de Bolt dentro de un antiguo almacén de muebles en la capital de Estonia. «Estos campeones regionales aparecerán», añadió, y analizó que Uber no hizo de Europa del Este y África una prioridad porque «tiene batallas más grandes en otros lugares».

Uber y Lyft se enfrentan por el mercado de viajes compartidos y aún son deficitarias.

Bolt es un ejemplo de una tendencia problemática para Uber, la compañía de transporte de pasajeros más grande del mundo, que saldrá a Bolsa el próximo mes con una valuación de hasta US$ 100.000 millones.

En todo el mundo, Uber enfrenta una cinta transportadora de nuevos rivales. En la India, Uber está luchando contra un servicio llamado Ola. En Brasil, se trata de un duelo con Didi Chuxing, una empresa china que compró el operador local 99 el año pasado (aunque Uber posee una participación en Didi). Y han aparecido nuevas empresas de transporte, como proveedores de scooters eléctricos.

Bajas barreras

La batalla de múltiples frentes significa que Uber, que ya está gastando miles de millones de dólares para competir en 700 ciudades de todo el mundo, no puede darse el lujo de relajarse y recortar costos, ya que sus oponentes reducen su crecimiento.

La compañía, que perdió cerca de US$ 1.800 millones y gastó alrededor de US$ 14.300 millones el año pasado, seguirá perdiendo dinero en el futuro inmediato.

Eso puede complicarse a medida que los rivales de Uber se vuelven más agresivos. Bolt ahora planea enfrentarse a Uber en una de sus ciudades más lucrativas: Londres.

Uber ahora enfrentará a Bolt en Londres, una de sus ciudades más lucrativas. Foto: Reuters

La firma más pequeña está volviendo a solicitar una licencia de taxi para operar en la capital británica después de que los reguladores la rechazaron en 2017. Una batalla prolongada en Londres, que es el mayor mercado de Uber en Europa y uno de los pocos lugares en los que ha sido rentable, podría dejarla magullada desde el punto de vista financiero.

«El problema que enfrenta Uber o cualquier otro titular es que las barreras de entrada son muy pequeñas», dijo Bob Hancké, profesor asociado de economía política en la London School of Economics.

Hancké dijo que los clientes eran inconstantes y que las compañías estaban luchando en gran medida por captar pasajeros y conductores. «¿Pueden reclutar a Uber y pueden cobrar un precio más bajo? Esa es la gran pregunta», dijo.

Uber declinó hacer comentarios. La compañía se ha retirado de algunos mercados altamente competitivos, como China, el sudeste asiático y Rusia. En el Medio Oriente, hace poco compró Careem, el mayor competidor, por US$ 3.100 millones.

Pero Uber también ha argumentado que este negocio es una batalla de desgaste y que puede superar a sus rivales. «Nuestra escala y plataforma nos brindan importantes ventajas», dijo en su prospecto de oferta pública este mes.

Los duros inicios de Taxify En 2013, Markus Villig comenzó a Bolt, inicialmente llamado Taxify, luego de abandonar la universidad y reunir el coraje para pedirle a sus padres que le permitieran usar los pocos miles de euros que se habían ahorrado para su matrícula. Se había sentido frustrado por el servicio de taxis de Estonia y no esperaba que Uber estuviera disponible pronto en un país que algunos estadounidenses no pueden encontrar en un mapa (Estonia está al oeste de Rusia, al sur de Finlandia).



Recaudar dinero de sus padres resultó ser más fácil que persuadir a los capitalistas de riesgo para que inviertan en Taxify. Algunos inversores locales, incluidos algunos de los inversores en Skype, respaldaron a la nueva firma. Pero Villig fue rechazado por docenas de otros que pensaron que Uber lo aplastaría.



«Era solo una app de transporte en Tallin; no se podía ver que iba a ser grande», dijo Rain Rannu, un inversor en Estonia que fue uno de los primeros en poner dinero en Bolt. En cuanto a Villig, Rannu dijo, «él acababa de terminar la secundaria».



En sus inicios, Bolt comenzó con el nombre de "Taxify". Foto: Difusión.

Si Bolt aparece como si saliera de la nada, eso se debe en parte a que la compañía, y su fundador, estuvieron bajo el radar durante años. Villig creció en Saaremaa, una isla escasamente poblada en el Mar Báltico, y se mudó a la capital, Tallin, cuando tenía 7 años. A los 10 años, dijo, sabía que quería una carrera en tecnología. En la escuela secundaria, construyó sitios web para empresas locales.

Villig se inspiró en el éxito de Skype, el servicio de llamadas por Internet que ahora es propiedad de Microsoft, cuyo equipo de ingeniería original estaba en Estonia. Un miembro de ese equipo era el hermano mayor de Villig, Martin, que ahora trabaja en Bolt.

Esfuerzo a largo plazo

Bolt se enfocó en trabajar con compañías de taxis antes de cambiarse a un negocio más como el de Uber: ofrecer viajes a través de una aplicación de teléfono inteligente y usar controladores sin licencia. La compañía se concentró en los mercados de Europa del Este, el Báltico y África, donde Villig sintió que Uber no estaba haciendo un gran esfuerzo.

La empresa luchó hasta que el negocio en África comenzó a crecer. El continente ahora representa cerca de la mitad de los negocios de Bolt. Hoy en día, Bolt opera en más de 100 ciudades y 30 países. Desembarcó en Suecia, Croacia y Finlandia en los últimos seis meses, y pronto estará disponible en Rusia. Más de 25 millones de pasajeros han usado Bolt desde que se implementó.

Villig dijo que recaudar dinero para Bolt había sido difícil: juntó menos de US$ 5 millones durante los primeros cinco años de la compañía, mientras que Uber ha recaudado más de US$ 24.000 millones. Luego, el año pasado, los inversores, incluidos el fabricante de automóviles Daimler y la china Didi, destinaron US$ 175 millones a Bolt. Ahora está trabajando en una nueva ronda de financiación.

Bolsa. Se espera que Bolt se haga pública en tres o cinco años. Foto: Difusión.

El éxito a largo plazo de Bolt está lejos de estar asegurado. Al igual que Uber y Lyft, pierde dinero. Por cada US$ 10 que gana en tarifas, Bolt pierde alrededor de US$ 1 debido al costo de expandirse a nuevos mercados y ofrecer incentivos a los pasajeros y conductores, dijo Villig. Pero eso es menos que Uber y Lyft, agregó. Dijo que Bolt estaba en camino de tener más de US$ 1.000 millones en reservas totales este año y podría llegar a un punto de equilibrio si retrasara sus planes de expansión. Espera hacer pública la compañía en tres o cinco años.

Bolt también es más austera que Uber, dijo Villig. Calculó que la compañía gasta en un ingeniero que trabaja en sus oficinas en Estonia y Rumania la mitad de lo que costaría en California. También ahorra dinero al renunciar a un gran departamento de investigación. En su lugar, publica anuncios de Facebook para los conductores para ayudarla a decidir en qué ciudades abrir. Bolt se enfoca en áreas que obtienen grandes respuestas.

La compañía mantiene la mayoría de las operaciones de soporte centralizadas en Estonia y contrata solo de tres a cinco empleados en cada país que opera. Y Villig dijo que no tenía interés en gastar en vehículos autónomos.

Aun así, Bolt se enfrenta a desafíos. Uber ha vencido a muchos rivales y agregará hasta US$ 10.000 millones a sus arcas con su oferta pública inicial. Bolt también tiene muchos de los mismos desafíos laborales y regulatorios con los que Uber ha lidiado en la última década. En África, el fraude en los pagos ha sido un problema constante.

Sin embargo, Villig dijo que, incluso si Bolt desapareciera, surgirían nuevos rivales de Uber. El hecho de que Uber «se haga más dominante no va a suceder», dijo. «No hay ninguna geografía en el mundo donde tengan un monopolio».