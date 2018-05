The Chemist Look, la cosmética uruguaya va por Argentina

Nueva sede, estreno de CEO y primer paso en el exterior. The Chemist Look (TCL), la marca uruguaya de diseño de fórmulas químicas aplicadas a la cosmética creada y dirigida por Florencia Jinchuk, experimenta cambios y crecimiento.

A la asunción en diciembre de 2017 de Santiago Campo (socio) como nuevo CEO de la compañía (ver recuadro) y el estreno de sus nuevas oficinas en enero de este año en Sinergia WTC, la compañía suma su primer salto al exterior con Argentina como el primer escalón.

Para llevar a buen puerto este desembarco, la empresa recibió a inicios de este año una inyección de capital de inversores locales, destacó Jinchuk. «Recibimos una inversión para comenzar el camino a convertirnos en una empresa global que empieza a regionalizarse; y el primer paso es Argentina».

Según Jinchuk, la elección de ese mercado no fue al azar, sino «bastante natural», no solo «por lo que Argentina representa en la región y el continente» sino también por «las similitudes culturales con Uruguay». De todas formas, reconoció que el mercado argentino es más competitivo y de mayor porte, por lo cual «será muy importante que nuestro modelo de negocio pueda adaptarse al contexto y coyuntura» de ese país.

Jinchuk aclaró que la marca no llega al país vecino con las manos vacías, sino que cuenta con un mercado activo. «Son varios los clientes argentinos que adquieren nuestros productos cuando vienen a Uruguay. Al ser una empresa ‘client centric’ decidimos ir a acercarles la marca».

El lanzamiento de The Chemist Look se hará en el último trimestre del año y aún no está definido si conformará un equipo en Argentina o concentrará la operativa en Uruguay. La base será Buenos Aires, pero el alcance nacional. Al inicio, ofrecerá 11 productos (Vitamina C/FE Anti-stress, Vitamina B3/Zn, Ultra - B 4.0, Hyalu- G/P, exfoliantes diarios, hidratantes y un limpiador), pero sumará el resto de los 20 de su portafolio.

Al igual que en Uruguay, el foco de la empresa estará en el e-commerce y el delivery estará tercerizado, pero Jinchuk aclaró que están evaluando la posibilidad de brindar una experiencia en el retail físico.

Llegar al mercado argentino supone un desafío para la empresa, ya que, a juicio de Jinchuk, las mujeres —su principal público objetivo— están expuestas a más marcas de belleza. No obstante, la empresaria es optimista porque un análisis de mercado arrojó que «no hay ninguna marca como TCL». «Nos diferenciamos en la velocidad en la que innovamos y la capacidad interna para acelerar procesos de desarrollo, lo que nos permite acompañar los avances de la ciencia muy rápido. Logramos diseños de fórmulas con alta concentración de activos e innovadoras, y materias de alta calidad».

La empresaria distingue tres segmentos de consumo. Las veinteañeras «que buscan prevenir», las de más de 30 «que buscan mantener» y las que superan los 40 «que buscan rejuvenecer». «Son mujeres que priorizan el cuidado de la piel y están abiertas a investigar alternativas y probar productos innovadores. Están informadas y tienen espíritu crítico. Consumen medios sociales, son profesionales modernas, activas e independientes», finalizó.