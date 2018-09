La Tahona lanza proyecto Arbosana y amplía su público

Arbosana, una variedad de olivo que se destaca por su alta productividad, es el nombre elegido para la nueva propuesta de barrio privado que tiene detrás el sello de La Tahona.

Con esta nueva denominación, el grupo apunta a ampliar su público objetivo. «Con este tipo de propuestas queremos dar acceso a un público más masivo a un espacio con el diseño y la calidad urbanística de La Tahona. Buscamos captar ese nuevo mercado que no accede hoy a nuestras propuestas», explicó Ignacio Añón, accionista de La Tahona.

Para ello, el terreno, que abarca cerca de 2,7 hectáreas, se ubica continuo a Chacras de La Tahona y Altos de La Tahona. Está fraccionado en espacios de entre 300 y 450 metros cuadrados donde se construirán las 44 casas, que ocuparán unos 180 metros cuadrados en promedio. «Cambiamos a menos de la mitad de las áreas promedio de los barrios de La Tahona, que rondan los 1.000 metros cuadrados a un costo mínimo del ticket de US$ 500.000, para hacer accesible a más personas vivir en La Tahona », dijo Añón.

Para hacerse de una llave, cada inquilino tendrá que desembolsar entre US$ 270.000 y US$ 290.000.

A diferencia de otros proyectos bajo esa marca (donde el grupo ofrece solo el terreno y cada usuario construye su casa), en Arbosana se comercializará la unidad llave en mano. Además, como se hará a través de un fideicomiso al costo con un banco (ver recuadro), los desarrolladores no pagarán el Impuesto a la Renta (IRAE). «Esto, sumado a que el terreno es nuestro permitió llegar a buenos números», destacó el empresario.

La inversión total es de unos US$ 12 millones y la edificación será responsabilidad de La Buonora & Asociados Construcciones. Las casas se harán en tres tipografías distintas y prevalecerá un diseño de estilo clásico a cargo del Estudio Cella & Méndez Arquitectos. Sobre todo se preservará la esencia de La Tahona: sus áreas verdes, que convivirán con la roca que tiene una fuerte presencia en la zona.

Entre los amenities, cada unidad se entrega con porche techado, parrillero individual, losa radiante eléctrica y estufa a leña en living. Además, según explicó Añón, como detalle extra y en honor a la denominación del complejo, cada unidad tendrá un olivo del tipo Arbosana dentro de su terreno.

Si bien la novel propuesta fue lanzada esta semana, Añón es optimista y estima que en un mes estarán «todas las unidades colocadas» y que el barrio se terminará de construir para inicios de 2020.

«Es el primero de varios complejos que La Tahona impulsará con otras marcas. Tenemos en total 500 hectáreas, la idea es destinar una parte para este tipo de proyectos y cada uno tendrá una denominación diferente», finalizó.

Fideicomiso con financiación bancaria

Para concretar el nuevo barrio, los desarrolladores apelaron a la herramienta de fideicomiso al costo con financiación bancaria, armado por el Estudio BKZ&R. «Es la primera vez que se hace con un banco. El terreno y la propiedad horizontal se hipotecan y termina siendo como un crédito hipotecario normal. Para comenzar con la construcción debemos vender todos los lotes. Una vez concretado esto, que esperamos tome un mes, se arma el fideicomiso y comienza la construcción, que insumirá unos 18 meses», explicó Añon.