La Tahona se abre a las "acciones digitales" y busca captar inversores a partir de US$ 500

LandToken. Así se denomina la startup que se especializará en ICO (Initial Coin Offering, es decir, emisión de acciones digitales) con respaldos en activos y que La Tahona utilizará para hacer su primera emisión de tokens (un número de serie único, identificable y transable, que permanece dentro de la plataforma). «Estos token están respaldados en activos y en nuestro caso se utilizarán para financiar algunos de los proyectos de nuestro portafolio», explicó Ignacio Añón, socio del barrio privado.

Detrás de esta innovadora propuesta están La Tahona, la incubadora ThalesLab, Gonzalo Varalla, experto en tecnología blockchain y CEO de PowerLedgers como socio tecnológico, y el escribano Juan Ángel de la Fuente.

De hecho, según recordó Añón, generar un fideicomiso para financiar proyectos respaldado en tecnología blockchain comenzó a tomar forma «conversando hace un tiempo con Nicolás Jodal (cofundador de GeneXus) y Varalla» sobre encontrar una innovadora manera de invertir y terminó de gestarse hace unos ocho meses.

«El interés de tomar este camino tecnológico llegó de unir la alta demanda de inversores para destinar dinero a proyectos inmobiliarios como de buscar una forma más descontracturada, ágil y rápida de financiar sus proyectos», explicó Añón. La Tahona ya tiene fideicomisos financieros privados y públicos y algunos cotizan en bolsa:uno es una emisión de US$ 20 millones hecha hace cinco años y otro es una emisión de obligaciones negociables privada respaldada en saldo de precio (cuentas a cobrar de negocios inmobiliarias). «Desde entonces, recibimos muchos pedidos de inversores y con esta tecnología podemos brindarles más seguridad y agilidad, además de alcanzar a un público más amplio que podrá invertir a partir de US$ 500», amplió. Añón valoró el poder alcanzar a más público en contraposición con una emisión privada que está acotada en número.

El empresario aclaró que aún no está definido el monto de la emisión y que, por los primeros cinco años, se volcarán algunos lotes al fideicomiso. Además, como la tecnología está en estudio por unos años, esta innovadora herramienta de financiación de proyectos convivirá con la más tradicional de emisión de acciones y venta previa. De todas formas, adelantó que en caso que funcione, «la idea es que a futuro todos los proyectos se financien así».

Por su parte, Varalla destacó a la seguridad como uno de los elementos fuertes del proyecto. «Vamos a tener en cuenta las buenas prácticas antilavado internacionales, más conocidas como KYC/AML (Know Your Customer /Anti Money Laundering). Para ingresar se debe pasar por un proceso, las personas se deben acreditar antes de operar y después por la tecnología se sabrá quién es quién, qué operación hizo. Y todo es auditable. Blockchain permite que la información se registre y no se pueda cambiar. Se debe acreditar de dónde vienen los fondos», aseguró el experto en esta tecnología.

Más rubros podrán emitir sus tokens

La Tahona es el primer emprendimiento que pone activos como respaldo en una emisión de tokens en la startup Landtoken, pero no es el único. La plataforma está abierta a que cualquier empresa pueda emitir tokens o «participaciones digitales» respaldadas en activos, aseguró Gonzalo Varalla, CEO de PowerLegend. Luego, cualquier persona, previo registro, podrá adquirir otros token en la plataforma y finalmente intercambiarlos por los token emitidos por la empresa, detalló.