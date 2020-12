Las tácticas de los 10 principales líderes de empresas en Uruguay para sortear la pandemia

Orlando Dovat

«Esta situación nos aceleró absolutamente a los cambios», señaló el presidente de Zonamerica como aprendizaje. Y lo ejemplificó refiriéndose a la adopción de tecnologías antes y después del inicio de la crisis sanitaria. Previamente, las personas se dividían entre aquellas que las incorporaban rápidamente y las que lo hacían en forma lenta, o incluso entre quienes tenían contacto con las nuevas herramientas y los que no. «En esta situación la gente se tuvo que meter en la tecnología sí o sí», explicó Dovat y marcó que en Uruguay «el problema estaba en que las escuelas y liceos no tenían recursos». Eso llevó a que surgieran distintas iniciativas para ayudar. Dovat recordó una en especial: la entrega de 600 computadoras a los colegios agrupados en la Fundación Sophia. Los equipos eran de clientes de Zonamerica y estaban en desuso, así que fueron acondicionados por voluntarios de esas empresas; trabajadores del parque también colaboraron. «Eso me dio una gran lección: qué ávida es la gente en momentos así de buscar canalizar su tiempo en favor del prójimo», cerró.