Spotlike unirá marcas con influenciadores en América Latina

Una empresa quiere promocionarse a través de influenciadores en redes sociales. Hace una propuesta en una plataforma online donde varios influencers certificados contraofertan y, finalmente, las mejores propuestas cierran el acuerdo.

«Ágil, sencillo y transparente». Así definen Bruno Petcho y Nicolás Ovalle a la plataforma Spotlike, que crearon en 2016 para unir marcas con influenciadores, y que tras su desembarco en Argentina en 2017 este año va por América Latina.

«Comenzamos por Paraguay y Chile por la cercanía, pero la idea es ir por todo el continente. Para agosto está planificado abrir en México», dijo Petcho.

Entre Argentina y Uruguay ya cuentan con 1.500 influenciadores registrados y trabajan para empresas como Pedidos Ya!, Mercado Libre, Woow, Batiste, Dayrico, Farmashop, Life Cinemas y Boutique Erótica. Ya sumaron 200 influencers en cada uno de los nuevos mercados.

clientes Empresas como Pedidos Ya!, Dayrico y Farmashop ya contrataron los servicios de esta empresa.

Las marcas también comenzaron a registrarse y a un ritmo «bastante más alto que en Uruguay», destacó Petcho. Ya llegaron a 93 (en total son 700) y en una primera instancia el plan es alcanzar el segmento de empresas grandes, multinacionales y marcas reconocidas, para luego ir por las pymes. «Queremos demostrar los beneficios y resultados del marketing de influenciadores, demostrar a las más pequeñas que pueden realizar las mismas estrategias (en influencer marketing) que las marcas reconocidas y así hacer crecer sus ventas. Para ellos desarrollamos una nueva funcionalidad con la que pueden contratar influencers por canje, pagándoles mediante su stock de productos», indicó. Las propuestas pueden llegar tanto por agencias de publicidad, centrales de medio o directamente mediante empresas o sus departamentos de marketing.

"Desarrollamos una nueva funcionalidad con la que (las pequeñas empresas) pueden contratar influencers por canje, pagándoles mediante su stock de productos" Bruno Petcho Cocreador de Spotlike

La estrategia es desembarcar a través de representantes locales encargados de la comercialización, mientras que el resto de las áreas clave de la empresa seguirán funcionando desde Uruguay, dijo Ovalle. En Paraguay y en Chile ya están cerrando contratos de representación con ejecutivos que conocen a fondo esos mercados y tienen gran experiencia en venta de contenidos y publicidad en plataformas digitales.

Al momento de elegir los influenciadores, la plataforma se basa en un «motor» que recopila los perfiles en cada mercado. «Podemos dimensionar el universo de influenciadores de entre 5.000 y 100.000 seguidores: hoy contamos con una base de 25.000 en Argentina, 10.000 en Chile, 2.000 en Paraguay y 1.500 en Uruguay», dijo Ovalle.

eL DATO 1.500 Son los influenciadores en redes sociales que Spotlike tiene "en el radar" en Uruguay.

Ampliar el mercado de Spotlike también es abrir posibilidades de trabajo, porque las marcas pueden optar por referentes de otros países. «Uno que está en Chile no puede hacer una oferta para una propuesta que busca audiencia paraguaya, pero una marca paraguaya, que busca un público objetivo en Chile, sí puede hacer una propuesta para influencers chilenos. Por ejemplo, una agencia de viajes o una campaña que promueva el turismo en otros países», finalizó Ovalle.

En la región el mercado movió unos US$ 140 millones

El mercado de marketing de influenciadores está en auge. En Latinoamérica, entre 2016 y 2017 creció en un 40%, y movió unos US$ 140 millones, explicaron los socios de Spotlike. «Estamos sobre una ola en pleno crecimiento, desarrollando una herramienta cada vez más necesaria para las empresas. Investigaciones estiman que el mercado llegará a US$ 700 millones en 2021. Para poner en contexto, en EE.UU., en 2017 alcanzó los US$ 1.000 millones», dijo Petcho.