De soñar con jugar al fútbol a emprender y dar acceso a invertir en la bolsa a quienes no saben de finanzas

Es ingeniero civil industrial, nacido en Santiago de Chile, tiene 30 años, está casado y tiene una hija. Su sueño era ser jugador de fútbol, pero finalmente se decidió por meter goles en el mundo de las inversiones. Desarrolló una carrera ascendente en Capitaria, un broker dirigido fundamentalmente a quienes no tienen conocimiento de finanzas pero sí interés en ser parte de negocios que resultan tentadores en la bolsa. Con la bandera de la educación financiera, Capitaria avanza en la región, explicando qué hay que hacer para comprar acciones, cuáles son las oportunidades y riesgos. Tiene oficinas en Chile, Perú y Uruguay. Unos 1.000 uruguayos han movido su dinero a través de esta compañía.

¿Cómo surgió su interés por las finanzas y cómo evolucionó en ese mundo?

Mi padre era emprendedor y me ayudó bastante en entrar en el tema financiero. Trabajar en una oficina no me llamaba la atención, quería ser futbolista. Invertí mucho tiempo en entrenarme, pero cuando tuve que decidir, mi padre ganó la pulseada y me puse a estudiar. Eso también pasó porque sufrí dos cortes de ligamento de rodillas y luego me quebré los meniscos. En cuatro años me operé cuatro veces y mis anhelos de poder llegar a algo con el fútbol, murieron. Entonces, empecé a interesarme más en las inversiones. Mi carrera de ingeniería civil industrial, en una de sus aristas, muestra mucho esos temas. Hice prácticas en LarrainVial, que es un agente de bolsa en Chile. Después gané un concurso sobre inversiones, en la categoría universitaria, que organizó la Bolsa de Comercio de Chile y me di cuenta que tenía facilidad para esto. Me encantó este mundo. Vi que ForexChile, que era uno de mis clientes en ese momento, estaba buscando a un analista de inversiones. Me postulé y quedé en el cargo.

¿Cómo surgió Forex Chile y por qué cambió a «Capitaria»?

Forex Chile nació en 2006 como una plataforma digital para comprar y vender dólares de manera sencilla, y levantó vuelo. Abrió sucursales en Chile, en Perú en 2010 y en Uruguay en 2013. Llegamos a esos mercados para evangelizar, para mostrarle a la gente que hay oportunidades de inversión que se ven lejos, pero están ahí. En 2016 decidimos crear una marca paraguas que abarcara a toda la empresa y sus prestaciones con un solo nombre. Ya no más ForexChile, Forex Perú o Forex Uruguay. Cambiamos y unificamos en «Capitaria», como «la capital de las inversiones».

¿Los dueños son chilenos?

Sí, son cuatro los fundadores y dueños de la empresa; son chilenos. Somos el primer broker sudamericano que nace en esta región, porque la mayoría nace en Europa y luego viene con alguna sede o filial.

¿Qué capital mueve la empresa y cuántos clientes tiene?

Tenemos 20.000 clientes y transamos un capital de US$ 2.500 millones al mes en unas 70.000 operaciones. Manejamos un pool de 500 instrumentos.

¿Quiénes son los clientes?

En su mayoría son personas naturales, 80% de Chile y 20% del exterior. El 85% son hombres, aunque las mujeres se están interesando más en las finanzas. Las edades van entre los 40 y 55 años, pero esa tendencia también ha venido cayendo. Los jóvenes de 20 o 25 años tienen ánimo por invertir y por hacerse cargo de sus inversiones. Los brokers han quebrado las barreras de acceso a este negocio, lo han democratizado y participar en esto ya no es exclusivo de gente con grandes capitales.

¿Cuántas personas trabajan en Capitaria?

Llegamos a tener 300, hasta que en 2017 iniciamos la digitalización de la empresa y vimos que muchos procesos se duplicaban. La transformación digital nos llevó a ser 70. Ahora tenemos todo centralizado en Chile y dejamos solo equipos de venta y postventa en Perú y Uruguay, de unas cinco personas en cada lugar.

¿Qué los diferencia de otros brokers de inversiones?

La forma en cómo atendemos y capacitamos al cliente, lo acompañamos desde que entra a las inversiones, lo guiamos, le explicamos. No buscamos al cliente que sabe de finanzas, sino que simplificamos un modelo de inversión complejo para las personas que no son profesionales en el tema y que generalmente tienen otros trabajos. Acá no es como en otros brokers que el cliente les pasa el dinero para que inviertan, sino que el cliente toma sus decisiones, con nuestro asesoramiento, totalmente personalizado.

¿Cómo desarrollan la educación financiera?

Enviamos un daily report con las cinco cosas más importantes que podrían ser alternativas de inversión; un weekly digest que adelanta lo que se viene en la semana; webinars en los que un analista del equipo expone sobre algún tema; un equipo de trabajo al que el cliente puede llamar cuando quiere; también en nuestra web, por whatsapp y e-mail informamos los movimientos de las acciones.

¿Por eso ganaron el Premio Rankia a la mejor atención al cliente en 2020?

Exactamente; es un premio importante que se organiza en España y participan brokers de todo el mundo.

Pedro Torrealba, gerente general de Capitaria. (Foto: Gentileza Capitaria)

¿Con qué montos se puede comenzar a invertir a través de su plataforma?

La entrada a la cuenta Start es de US$ 400. Está la cuenta Pro, a partir de US$ 2.000. Y la Premium, a partir de US$ 25.000. El promedio de ingreso que tenemos está en los US$ 4.000.

¿Qué particularidades tienen los clientes de Uruguay y en qué invierten

Hay unos 1.000 uruguayos que han pasado por Capitaria. Generalmente entran por una oportunidad de invertir, por ejemplo, en Apple, Tesla, Microsoft, Facebook, dLocal y, al ver todas las oportunidades que hay, siguen. Hay clientes que tienen 10 años con nosotros. Nombré esas empresas porque son los instrumentos favoritos de los uruguayos. DLocal ha sido un boom. Es un unicornio impresionante y muchos uruguayos no quisieron quedar afuera de esto. La acción de dLocal partió de alrededor US$ 30 en junio y a fines de septiembre alcanzó los US$ 60 (...) Hay un dato que quisiera agregar: el índice de la Bolsa de Valores de Montevideo transa cerca de US$ 1,6 millones en Uruguay al día, mientras que lo que transa Capitaria en un día es 100 veces ese volumen.

¿Cuál es el spread de ustedes?

Depende del instrumento y del tamaño de la acción. Por ejemplo, en dLocal, que su acción dijimos que estuvo en los US$ 60 en septiembre, cobramos 0,36%. En Tesla cobramos US$ 1 por acción, y la acción llegó a estar en los US$ 770 ese mes. O sea, cobramos en el entorno 0,1%. Estas son referencias.

¿Cómo les está yendo en la pandemia, con la incertidumbre de los mercados?

La gente invirtió mucho desde sus casas; las descargas de apps de inversión financiera se cuatriplicaron en enero en relación al mismo mes de 2020. Nosotros crecimos 84% en número de clientes y 40% en transacciones de 2019 a 2020. Este año, en menor medida, también venimos creciendo. El negocio tecnológico fue muy positivo; la acción de Pfizer y las de otras biofarmacéuticas subieron en forma brutal; las aerolíneas se fueron por el piso y eso también genera oportunidades.

¿La oportunidad de comprar una acción barata calculando que va a subir?

Sí. Y también se puede lograr rentabilidad cuando el mercado cae. Nuestro modelo se basa en contratos por diferencias (CFDs), que permiten la posibilidad de tomar una posición al alza o a la baja. Ese es un cambio de paradigmas ante modelos anteriores que plantean que solo se gana en mercados al alza.

¿Todos los instrumentos que manejan están enmarcados en CFDs?

Sí, nunca tomamos posesión del activo, acción o moneda. Tenemos CFDs de Forex, CFDs de acciones y CFDs de índices.

¿Operan con criptomonedas?

Lo hicimos en el pasado, pero por no tener problemas con los bancos, hoy no. El mundo de las criptomonedas tiene muchos roces con los bancos, que están celosos de la entrada de estas monedas. Hay que esperar por regulaciones que ayuden en ese sentido.

¿Qué tanta gente vive solamente del trading?

Pocos. Los vehículos de inversión suelen ser complementarios a lo que están haciendo.

¿Qué recomendación le daría a quienes quieren invertir por primera vez?

El 70% de las personas pierde y no tenemos ningún pelo en la lengua para decirlo. Los que logran ganar no son muchos y por eso nos preocupamos en capacitar, para que las personas sepan aprovechar las oportunidades, que están pero hay que saber manejarlas. Otra sugerencia es no entrar con todo el patrimonio, hay que diversificar.

¿Alguna sugerencia específica de inversión?

A mí me encanta el sector tecnológico, las que ya mencioné, las que hacen chips. Tengo acciones allí.

¿Cuáles son los próximos planes de la empresa?

Seguiremos expandiéndonos. Tenemos clientes en Colombia, Ecuador y en otros países. Queremos llegar más a ellos. Sabemos que estamos derribando fronteras.

Sobre trading, oportunidades, riesgos... ¿y estafas?

¿Hay muchas estafas en este sector de las inversiones, o se han ido mejorando los controles?

Al ser un mercado no regulado, hay muchas cosas que no funcionan de buena manera. Nosotros, en Capitaria, tenemos un área de compliance, que es un organismo de regulación interno que está constantemente preocupándose por la calidad del cliente que entra. Pedimos que el cliente diga de dónde viene su capital y hay filtros. También nos unimos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es una certificadora, para que nos fiscalice. En Chile, el proyecto de ley para regular las fintech está en la Cámara de Diputados. Se ha avanzado en este tema, aunque aún puede demorar unos meses más hasta que se apruebe alguna ley. Lo importante es que hay voluntad por regular este tipo de empresas, es lo que queremos todos, se está impulsando. De alguna manera, es esperable que este trading siga sin regulación, porque las leyes y regulaciones siempre vienen después de que surgen los negocios y agarraran cierto volumen. Eso ocurre en otros sectores también.