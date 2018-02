¿Qué recomienda leer Pablo Pesce, gerente de Sheraton Uruguay?

Esta es la lucha que enfrenta todo líder: cómo hacer que los miembros del equipo, impulsados por el deseo de gloria individual, se entreguen por completo al esfuerzo grupal».

La reflexión no proviene de un avezado gerente sino del ensayista y escritor inglés Jack Kerr, tras seguir de cerca la convivencia de los All Blacks, la multilaureada Selección de Nueva Zelanda de Rugby. Aquella experiencia (entre 2010 y 2013) se compiló en Legado: qué nos enseñan los All Blacks sobre la empresa de vivir.

Las 15 lecciones sobre liderazgo que plasma Kerr impresionaron al gerente general de Sheraton Montevideo, Pablo Pesce. «Trata sobre cómo desarrollar el trabajo en equipo y la gestión de grupos, tomando como modelo la interna de los All Blacks y cómo se sobrepusieron a un período de crisis, para transformarse en el equipo de rugby más exitoso de la historia», comentó.

Según Pesce, cada lección es aplicable ya sea «en un club, la empresa o la familia». En particular, rescató dos conceptos: «pasar la pelota» para crear nuevos líderes mediante «el traspaso de responsabilidades, y la generación de confianza y compromiso»; y la importancia de la «personalidad colectiva» en los equipos. Para desarrollarla, «hay que lograr la cultura indicada y deseada... y los resultados tarde o temprano van a llegar», afirmó Pesce.

Su próxima lectura será El Principio de la Presión. El coach de golf Dave Alred plantea ocho principios para manejar la presión diaria y cómo convertir eso en un factor que ayude a conquistar los objetivos.