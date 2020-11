¿Qué recomienda leer Mario Taglioretti, socio y director general creativo de Publicis Ímpetu?

La publicidad le permitió vivir una experiencia única y removedora con la literatura. Un año atrás, Mario Taglioretti, socio y director general creativo de Publicis Ímpetu, se tomó un vuelo rumbo a Colombia junto a Roberto Canessa para grabar una campaña para Sura. Minutos antes de embarcar, el médico y sobreviviente de los Andes le entregó un regalo que lo marcó: el libro Tenía que sobrevivir, escrito por él y Pablo Vierci.

«Lo fui leyendo en el avión, con Canessa a pocos metros. El libro remueve emocionalmente a cualquiera, pero en mi caso tuve el condimento extra de estar mano a mano con el protagonista mientras lo leía», comentó el publicista.

Taglioretti ya conocía esta épica porque había leído mucho material sobre este cautivante tema. Sin embargo, no tenía noción de las vivencias de esos niños con cardiopatías congénitas que Canessa comparte en este libro.

«Son historias de familias que apostaron por la vida más allá de todas las trabas y merecen la mayor admiración. Sabía que me iba a conmover con la primera parte, la de los Andes, pero terminé emocionándome mucho con esas historias de supervivencia que se cuentan».

La literatura empresarial no le entusiasma, pero considera que Tenía que sobrevivir es un excelente ejemplo de motivación y esperanza, cuyas lecciones pueden aplicarse para los negocios y la vida.

Percibe a Canessa como un «ejemplo viviente de que nunca hay que darse por vencido».

Taglioretti está convencido de que historias como las del médico y sobreviviente de los Andes «te ubican y te obligan a poner hechos y situaciones en la perspectiva correcta».

«Uno a veces se hace mala sangre por pequeños inconvenientes laborales o empresariales que son escollos mínimos al lado de un problema de salud o un accidente», reflexionó.

Por último, trazó un paralelismo entre la resistencia en los Andes y la actividad empresarial. «Este año, en particular, es una historia de supervivencia para la mayoría de los empresarios. Canessa demuestra durante todo el libro que, aunque las posibilidades de salida sean mínimas, siempre hay que apostar por ellas», cerró el publicista.

Preferencias de lectura

¿Escritor/género favorito?

Gabriel García Márquez. Me gustan las novelas costumbristas, las historias de pueblos.

¿Cuántos libros lee al año?

Muchos menos de los que me gustaría.

¿Mejor momento para leer?

En los aviones y en las vacaciones.

¿Ficción o no ficción?

Últimamente leo mucho más no ficción.

¿Presta sus libros?

Sí. Había prestado Tenía que sobrevivir, y tuve que pedirlo para sacarme la foto para la nota.

¿En qué ocasiones regala libros?

Regalo pocos libros. Solo a la gente que sé que disfruta leyendo.

¿Formato e-book o impreso?

Papel. No tiene comparación la experiencia de tocar el libro, pasar las páginas, sentirlo.

¿Hace anotaciones o subraya sus libros?

Jamás. Ni siquiera doblo las puntas para marcar por donde voy leyendo.

¿Una librería en el exterior?

Cuando voy a Buenos Aires entro a El Ateneo.

¿Un libro con un final inesperado?

Crónica de una muerte anunciada.

¿La película más fiel a un libro?

Cuando leo un libro, nunca miro la película después, y lo mismo al revés.

¿Libro favorito de la infancia?

Mi madre me regaló a los siete años una colección de libros de pintores famosos. Mi favorito era el de Pieter Brueghel.