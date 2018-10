Rechazar una compra millonaria, una jugada que puede salir bien

Álvaro García - PedidosYa

A cuatro años de fundar PedidosYa, a los creadores les llegó una propuesta millonaria de un inversor local que representaba un grupo poderoso de EE.UU. Tras analizarla, decidieron no aceptarla porque consideraron que la empresa «era muy joven y aún tenía mucho potencial», recordó Álvaro García, cofundador de la empresa de delivery. «No era el momento, pensábamos que éramos muy chicos y le faltaba mucho desarrollo, el mercado era muy grande. Además, a nivel personal nos encantaba lo que estábamos haciendo, no fundamos la compañía por términos económicos, sino porque creíamos en lo que hacíamos. Finalmente vendimos a Delivery Hero, empresa que vale US$ 8.000 millones», recordó.