Nubank, la fintech que desafía a bancos en la región: su valuación supera a Itaú y Bradesco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El banco digital brasileño Nubank protagonizó el jueves 9 una de las salidas a bolsa más destacadas del año en Wall Street, donde alcanzó una capitalización de US$ 48.000 millones y se posicionó como la entidad financiera más valiosa de Latinoamérica.

Nubank comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York con un precio de salida de US$ 11,25, un 25% por encima de los US$ 9 fijados la noche anterior y que suponían el extremo más optimista de una horquilla que había sido previamente rebajada.

Una semana antes del debut, cuando el temor a la variante ómicron del coronavirus asoló los mercados, la empresa recortó sus proyecciones de llegar a un tamaño de US$ 50.000 millones, pero algunos analistas apuntaron que quizás se debía a una baja demanda.

Nada más lejos de la realidad: esta fintech creada hace menos de una década en Brasil como una alternativa para su concentrado ecosistema bancario se disparó en bolsa, superando al ente más grande de la región, Itaú, y al número dos, Bradesco.

Pese a moderar su avance y cerrar ese día en US$ 10,33 por acción, también se posicionó como la tercera mayor cotizada brasileña en EE.UU., por detrás de la petrolera Petrobras y pisándole los talones a la minera Vale.

colombiano David Vélez

En 2012, ingresó a una sucursal bancaria en Brasil para abrir una cuenta. Como es extranjero, la burocracia involucrada fue inmensa -y él, que asegura tener una de sus primeras experiencias laborales en la propia fábrica de botones de su padre en Costa Rica- vio la oportunidad de emprender allí. Sin embargo, antes de fundar Nubank, Vélez era socio de Sequoia Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley y General Atlantic. Es ingeniero, con una maestría en Stanford (EE.UU.).



Su consejero delegado, el empresario colombiano David Vélez, que dio la tradicional campanada de apertura en Wall Street, destacó que el crecimiento de Nubank ha sido «increíblemente rápido» y la trayectoria «gratificante».

Nubank nació de la mente de Vélez, la brasileña Cristina Junqueira y el estadounidense Edward Wible, con una misión clara: democratizar la tarjeta de crédito entre la población latinoamericana.

La compañía fue fundada en 2013 con un único producto: una tarjeta de crédito Mastercard, cuyo uso estaba completamente controlado por un smartphone.

Según Vélez, casi la mitad de la población de la región todavía no tiene cuenta bancaria y la penetración de la tarjeta de crédito es un 21% de media frente al 70% de EE.UU.

Hoy tiene operaciones en Brasil, México y Colombia, países que representan el 60% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica, y pretende seguir con su expansión. Los grandes fondos de inversión han apostado por él.

Con 48 millones de clientes repartidos entre Brasil, Colombia y México, la empresa busca «dar alternativas a los consumidores y bancarizar toda la población de Latinoamérica, con unos 200 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros», dijo.

Para su crecimiento, Nubank ha contado con el respaldo de grandes fondos, entre ellos el antiguo empleador de Vélez, Sequoia.

brasileña Cristina Junqueira

Nacida en Ribeirão Preto, en el interior de São Paulo, trabajó varios años en Itaú y en Boston Consulting Group. En 2020, fue la única brasileña que apareció en la lista de las mujeres más poderosas del mundo de Fortune. En el mismo año, fue la primera en aparecer visiblemente embarazada en la portada de una revista de negocios brasileña, Forbes, donde fue reconocida como una de las más poderosas de Brasil. Es ingeniera industrial y con la salida a bolsa se convirtió en una de las pocas multimillonarias del mundo cuya fortuna no se origina en la herencia.

La empresa financiera se convirtió en «unicornio» —es decir, su valuación privada superó los US$ 1.000 millones— en marzo de 2019.

En junio pasado, el grupo Berkshire Hathaway, propiedad del multimillonario estadounidense Warren Buffett, aportó US$ 500 millones a la causa. Con ello, la fintech elevó hasta US$ 1.150 millones el montante levantado en las varias rondas de inversión realizadas ese mes.

También en junio sumó a su Consejo de Administración a Anitta, la reina del pop en Brasil y una exitosa empresaria, en un intento por impulsar más la marca entre la población joven.

"Imposible regresar"

Vélez destacó el impacto positivo de la pandemia en el negocio, que hizo que «segmentos muy ligados a las agencias bancarias» o sucursales físicas, como las personas mayores de 60 años, abrieran cuentas digitales y, asegura, «ya no se ven regresando». «Es casi imposible regresar al pasado. Ese cambio de comportamiento que tal vez forzó la pandemia ya es sostenible y se vuelve algo que, independiente del estrato social o la edad, el cliente abraza», explicó.

Fruto de su mayor clientela, Nubank ha aumentado sus ingresos hasta los US$ 1.000 millones en los primeros nueve meses de 2021, si bien sus pérdidas ascienden a US$ 99,1 millones, de acuerdo a los documentos entregados al regulador.

Estadounidense Edward Wible

Inició su carrera en Boston Consulting Group y en más de 10 años acumuló experiencia en inversiones enfocadas a tecnológicas en EE.UU. En Nubank lidera los equipos responsables del desarrollo de tecnologías que simplifican la vida de los clientes. En 2019, recibió el premio BRAVO Business Award, en la categoría de Empren-dedores Visionarios del Año, junto a los otros fundadores de Nubank.

En 2020, 2019 y 2018 también tuvo pérdidas, de US$ 171,5 millones, US$ 92,5 millones y US$ 28,6 millones, respectivamente.

A ese respecto, Vélez señaló que la empresa registra ganancias en Brasil, donde la operación «es rentable» y se está reinvirtiendo el dinero en nuevos productos y en los mercados de Colombia y México, a los que también dirigirá el capital levantado con la cotización en EE.UU.

Tras la bienvenida en Wall Street, Nubank debutó el viernes en la bolsa de Sao Paulo por medio de certificados de depósitos brasileños (BDRs) en lo que supuso la punta de lanza de un «programa de educación financiera gigantesco» que empieza por sus propios clientes en Brasil.

Nubank compró la plataforma de corretaje EasyInvest el año pasado y actualmente la presenta integrada en su «app» móvil con el nombre de NuInvest, donde 8 millones de clientes recibirán un BDR de regalo, un «movimiento ambicioso» para atraer a los brasileños a la bolsa, apuntó Vélez. (Con información de EFE y O Globo)