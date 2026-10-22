Nobuyuki Matsuhisa, el chef que pasó de no tener clientes a crear un imperio de lujo junto a Robert De Niro
El japonés, nacido en Saitama, es uno de los chefs más reconocidos del mundo, tiene una fortuna estimada en US$ 200 millones y una cadena que cuenta con 40 hoteles y más de 50 restaurantes de lujo con presencia en diversos países
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