Mercado del Inmigrante invierte US$ 200.000 y desembarca en el barrio Punta Carretas

A poco más de un año de inaugurar su primer local en el centro de Montevideo, el Mercado del Inmigrante desembarca con su propuesta gastronómica y cultural en el barrio Punta Carretas. Con una inversión de unos US$ 200.000, en diciembre abrirá las puertas en la esquina de 21 de Setiembre y Coronel Mora, donde funcionaba Il Mondo della Pizza.

Según comentó Adrián Dutra, socio del proyecto junto a Pablo Iglesias, este es el segundo local de cinco que tienen proyectado abrir en Montevideo. Los otros estarán en la zona del Palacio Legislativo, Centro y Carrasco.

El nuevo Mercado del Inmigrante ocupará unos 600 metros cuadrados (m2), de los cuales 200 m2 serán para locales, 300 m2 para la plaza de comidas y los restantes para servicios.

Mercado Del Inmigrante Integrar este espacio requiere un desembolso de entre US$ 10.000 y US$ 30.000 por cinco años con opción a 10.

En total, tendrá capacidad para unas 350 personas en la plaza de comidas, que contará con mesas comunitarias e individuales. «Apuntamos a todo público y vemos que los jóvenes prefieren las mesas comunitarias y los adultos las individuales», indicó Dutra.

Quienes ingresen podrán optar entre alguna de las 15 propuestas gastronómicas. Sin develar qué marcas estarán, porque aún se está conformando el menú de opciones, el empresario explicó que buscará ofrecer un mix de propuestas que contemple platos tradicionales como parrilla uruguaya, productos libres de gluten, una heladería, locales de jugos, panadería, una cervecería artesanal, un bar de tragos de alta coctelería, comida italiana, comida oriental y una vinería al estilo español «con jamones, vinos y tapas».

«Queremos marcas de renombre, reconocidas en el mercado, junto a emprendimientos innovadores que ofrezcan productos nuevos que no se comercializan en otros espacios, porque la idea es brindar una experiencia distinta. Tenemos más de 100 personas interesadas, de las cuales 30 llegaron con un proyecto confirmado. Estamos estudiando las propuestas para que no falte nada», remarcó Dutra. Integrar este espacio requiere un desembolso de entre US$ 10.000 y US$ 30.000 por cinco años con opción a 10, además de la inversión en acondicionar el espacio.

Servicios y cultura

Dos pantallas gigantes (una interna y otra externa), un espacio con techo vidriado y áreas culturales para música y presentaciones son detalles que buscarán dar «un toque diferencial» al lugar. También habrá dos áreas multiespacio abiertas de 25 m2 cada una, que podrán utilizarse como cowork.

«Sabemos que muchos eligen estos lugares para tomar un café y trabajar, así que brindaremos esa posibilidad», indicó Dutra. Además, se destinará un espacio específico a servicios de cadetería. El nuevo mercado funcionará todos los días de 10:00 a 2:00 y se prevé que emplee a 200-250 personas.