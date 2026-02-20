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El País El Empresario

La startup que mejora la productividad agrícola con ayuda de las abejas e innovación

La argentina Beeflow ya captó US$ 15 millones de inversión, opera en Argentina, EE.UU., México, Perú, Chile y Brasil y trabaja con gigantes del agro

20/02/2026, 03:30
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Matías Viel. Fundador de BeeFlow.
Matías Viel. Fundador de BeeFlow.

A Matías Viel le llegaron mensajes de inversores de EE.UU. y Europa por un hecho que no vio venir. «Estaba paseando al perro escuchando la columna de (Javier) Milei y de repente escuché a Beeflow», le escribió uno de ellos. La mención -en una nota en The Economist, firmada por Javier Milei y Federico Sturzenegger, sobre regulación y competencia empresarial- lo tomó por sorpresa y admitió: «Fue un reconocimiento enorme. Pero para nosotros es muy importante seguir siempre con los pies en la Tierra».

Beeflow, la startup que le brinda "suplementos dietarios" a las abejas

Cuando Viel habla de Beeflow, su empresa especializada en mejorar la polinización agrícola a través de ciencia aplicada a las abejas, vuelve una y otra vez a una idea: todo empezó porque quería emprender con sentido. «Quería hacerlo por algo que generara un impacto positivo en el mundo y contribuya a resolver grandes problemas», resumió.

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Andrés, su carrera pasó por Despegar, una startup de venta de autos en Brasil, y la agencia de marketing Bullmetrix. Pero en 2016, durante un período de búsqueda personal, un café con Matías Peire -fundador de la aceleradora de biotecnología GridX- le cambió el rumbo.

Peire le abrió la puerta a un universo que no conocía: investigación argentina de primer nivel, mucho de ella publicada en papers, pero sin convertirse en soluciones para el mundo productivo. Lo invitó a conversar con científicos y allí conoció a dos investigadores del Conicet, y luego al científico Walter Farina. Con ellos identificó un problema enorme, poco atendido y lleno de oportunidades: la polinización.

Beeflow. Se propuso profesionalizar la polinización apoyada en la ciencia.
Beeflow. Se propuso profesionalizar la polinización apoyada en la ciencia.

«Empecé a buscar empresas que estuvieran desarrollando conocimiento o tecnologías vinculadas a las abejas y no encontré nada. Entonces pensé ‘tengo que salir al campo’. Durante 2016, me dediqué a viajar a tomar mate con productores de Río Negro, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos: tenía que entender muy bien el problema y cómo piensan, para luego desarrollar un modelo de negocio. Y todos repetían lo mismo: la polinización era clave para los frutales, pero se manejaba de forma ‘intuitiva’», explicó Viel.

Beeflow se propuso profesionalizar la polinización apoyada en la ciencia. Su diferencial: combinar colmenas especialmente manejadas, nutrición que mejora el rendimiento de las abejas en frío y dos tecnologías licenciadas de grupos científicos argentinos, que optimizan el comportamiento de los insectos hacia las flores que importan para el cultivo.

«El 70% de los cultivos del mundo depende de las abejas para transformar flores en frutas. Y había un gran problema de biodiversidad en el mundo: las abejas estaban muriendo», explicó.

La primera prueba fue en 2016, en una plantación de kiwis en Mar del Plata. Viel se ocupó desde manejar las colmenas hasta alimentar a las abejas con moléculas desarrolladas. El resultado validó el negocio: un aumento de más del 40% en la producción.

Visión global

Con esa validación en la mano y de cara a la contratemporada, Viel se focalizó en el hemisferio norte: aplicó a IndieBio -una de las aceleradoras de biotecnología más importantes del mundo- y se trasladó a California. Allí repitió el ritual de los mates, con productores estadounidenses. Los resultados también fueron positivos. La polinización profesionalizada podía mejorar entre 10% y 40% el rendimiento de cultivos de almendras, arándanos y cerezas.

Hoy, Beeflow opera en seis países -Argentina, EE.UU., México, Perú, Chile y Brasil- y trabaja con más de 50 compañías en 11 cultivos. Su equipo está formado por 28 empleados permanentes y llega a casi 80 durante las temporadas agrícolas.

El plan para 2026 incluye consolidar la operación en esos países actuales y alcanzar la rentabilidad, con una facturación que supere los US$ 10 millones. Conseguido este objetivo, el paso siguiente es expandirse a Europa y comenzar a explorar oportunidades en Asia hacia 2028 donde varios de sus clientes ya operan.

Para Viel, la residencia en EE.UU. fue clave para acceder a financiamiento de los principales fondos de inversión que invierten en tecnología y así expandir más rápidamente la compañía.

Desde entonces, Beeflow levantó más de US$ 15 millones en inversiones. Su primer respaldo fue de GridX; luego se sumaron fondos agrícolas de EE.UU. y, más recientemente un fondo vinculado a Elon Musk.

«En 2018 hicimos nuestra primera ronda de inversión, por US$ 3 millones, que nos permitió empezar a expandirnos en EE.UU. En 2021, lanzamos una serie A, con la que pudimos acelerar la expansión más allá y volver hacia América Latina», precisó Viel.

Laura Ponasso
La Nación / GDA

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