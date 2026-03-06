Kia Uruguay presenta la nueva Sportage HEV

En las líneas del diseño, la nueva Sportage HEV sigue el lenguaje estético de Kia, con una firma luminosa LED Star-Map que se hace notar tanto adelante como atrás, luces verticales y una parrilla frontal con un trabajo más elaborado, con techo solar panorámico, los espejos con plegado eléctrico y calefacción, vidrios tintados y el portón trasero con apertura eléctrica, que aportan comodidad en el uso diario.

El interior se destaca por su confort y tecnología que ofrece al pasajero. Se destaca la pantalla curva integrada de 24,6 pulgadas que reúne instrumental digital y sistema de infoentretenimiento, junto a un panel central de doble función para climatización y multimedia.

Además, incluye butacas delanteras y traseras calefaccionadas y ventiladas, tapizado en cuero, cargador inalámbrico e iluminación ambiental LED, configurando un ambiente moderno y sofisticado.

Kia Sportage HEV logra un consumo promedio de 20,4 kilómetros por litro y una autonomía superior a los 800 kilómetros, combinando buenas prestaciones con una reducción significativa en el gasto de combustible.

En seguridad, obtuvo 5 estrellas en Latin NCAP e incorpora un completo paquete de asistencias avanzadas (ADAS): seis airbags, control de tracción y estabilidad, frenos de disco con ABS, cámara 360°, monitor de punto ciego, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control de crucero inteligente y asistencias de mantenimiento y seguimiento de carril, entre otros sistemas.

Tiene un motor 1.6 turbo y un motor eléctrico alimentado por una batería de alta eficiencia, gestionados por una transmisión automática de seis velocidades.

El sistema híbrido con el cual está equipada la nueva Sportage HEV, decide de forma inteligente cuándo utilizar cada motor o ambos en conjunto, buscando siempre el mejor equilibrio entre rendimiento, eficiencia y ahorro.

Cuenta además con frenado regenerativo, que recupera energía en cada desaceleración para recargar la batería.

También la SUV incorpora varios modos de conducción que ajustan la respuesta del acelerador y la dirección según el estilo de manejo.

El gerente general de Kia Uruguay, Martín Oyarzún, durante el nuevo lanzamiento de la marca.

El lanzamiento se realizó en las instalaciones de Ovo Beach, Enjoy Punta del Este, en el marco de la alianza de verano entre ambas marcas, que permitió la exhibición de los últimos modelos de Kia en el hall del hotel, acercando el producto a clientes y visitantes durante la temporada de verano.

En tanto, se realizó la promoción «Verano en Juego», desarrollada junto a Casino de Enjoy Punta del Este, donde se sortearon cinco vehículos 0 km.

La nueva Sportage HEV ya está disponible en Kia Uruguay y su red de concesionarios, en dos versiones, con un precio desde 59.990 dólares.

Los interesados pueden agendar test drive en www.kia.com.uy o vía whatsapp al 095 663 860