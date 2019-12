Fin de una era en Google: Larry Page y Sergey Brin dejan la dirección a Sundar Pichai

Larry Page y Sergey Brin, los estudiantes graduados de Stanford que fundaron Google hace más de dos décadas, anunciaron que renunciarán a sus funciones ejecutivas en Alphabet, la empresa matriz de Google. Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, se convertirá en el jefe de Google y Alphabet.

La movida marca el final de una era para Google. Page y Brin personificaban la compañía desde su creación y eran dos de las figuras más influyentes de la industria tecnológica, a la par de los fundadores de Apple y Microsoft, Steve Jobs y Bill Gates.

Sus ideas sobre cómo administrar una empresa de Internet, ofrecer beneficios generosos a los empleados -como transporte gratuito en autobuses a la oficina- se convirtieron en un estándar para Silicon Valley. Ambos desempeñaron un papel menor en las operaciones diarias en 2015 cuando crearon Alphabet, un holding que incluye a la empresa autónoma Waymo bajo su paraguas.

Desde entonces, han pasado más tiempo en una variedad de otras apuestas, como en tecnologías de extensión de la vida, mientras que Pichai se dedicó a Google y su enorme negocio de búsqueda y publicidad. El negocio siguió creciendo y Alphabet es una de las compañías más valiosas del mundo, pero el gigante de Internet ingresó en uno de los períodos más turbulentos de su historia, bajo el escrutinio antimonopolio, empleados que abandonan el barco y un creciente escepticismo público sobre su poder.

Page y Brin, ambos de 46 años, seguirán integrando el directorio de Alphabet y continuarán siendo los dos accionistas individuales más grandes de la compañía. Tendrán la mayoría de las acciones y derecho a voto, lo que les dará un control efectivo sobre el directorio y asegurará que se permanecerán en el futuro de la compañía.

PERFIL

En la lista de los más ricos

Page y Brin se sumarán al selecto grupo de creadores de empresas tecnológicas que dejan la operativa diaria, pero retienen sus acciones, el control de la compañía y tendrán derecho a voto. Esto deriva de una estructura en la que unas acciones tienen más poder que otras (tienen el 84% de las de más peso). Con estas atribuciones, podrían echar a Pichai. «Esto no es diferente a decir:´Papá te puso a cargo, pero sigue siendo el dueño», dijo un ex ejecutivo de Google. En cualquier caso, ninguno tendrá problemas de dinero. Paige amasa una fortuna de US$ 58.900 millones y Brin posee unos US$ 56.800 millones. En la lista de Forbes ocupan el sexto y séptimo puesto de personas más ricas del mundo.