La fintech uruguaya dLocal fichó a Alejandro Esperanza, ex Gurucargo

«Cuando anunciamos la venta de Gurucargo (plataforma tecnológica de logística) me llamó Sergio Fogel (cofundador de dLocal y Astropay) para felicitarnos y tomar un café para ver proyectos para adelante».

Corrían los primeros días de enero de 2020, Alejandro Esperanza vivía un momento particular tras la venta de la startup que cofundó junto a Eric Waizman y Andrés Israel, cuando esa reunión se concretó y fue el puntapié de un proceso que terminó esta semana con la incorporación de Esperanza a la tecnológica uruguaya dLocal como vicepresidente de cuentas globales.

Alejandro Esperanza "dLocal es una empresa global que por estar en Uruguay no piensa solo en la región sino en el mundo, pero que a su vez no pierde la esencia de startup".

«Estaba en un momento de pensar muy en grande, de continuar la vida de emprendedor pero en una organización con un potencial global sin techo, rodeado de gente muy buena, de grandes emprendedores uruguayos en todas las áreas, donde lo común es el deseo de tener el mejor equipo. Y de las propuestas que tuve era la que más me brindaba esa posibilidad, una empresa global que por estar en Uruguay no piensa solo en la región sino en el mundo, pero que a su vez no pierde la esencia de startup. Es una gran oportunidad de seguir en el ambiente desafiante que tenía en Gurucargo pero en una empresa que trabaja con las principales compañías del mundo de la tecnología», reflexionó.

Alejandro Esperanza "Acá hay mucha interacción y oportunidad de crecimiento, de carrera, económico, y eso es un gran motivador. La empresa está buscando a los mejores, queremos que vengan a trabajar acá"

En su nuevo rol, tiene la responsabilidad de incrementar el volumen de transacciones de las grandes cuentas que ya trabajan con dLocal como Amazon, Uber o Netflix. Si bien Esperanza reconoce que la tarea no es sencilla porque es una nueva industria, destacó la ayuda del equipo y el potencial que esto trae. «Hay mucha interacción y oportunidad de crecimiento, de carrera, económico, y eso es un gran motivador. La empresa está buscando a los mejores y queremos que vengan a trabajar acá», destacó.