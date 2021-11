Ya llegaron más de 50 autos Tesla a Uruguay: quiénes los traen, por qué y a qué precio

Orlando Dovat, presidente de Zonamérica, trajo el primer Tesla a Uruguay en 2017. Es el modelo Modelo S90D y demoró casi un año de trámites de importación porque no había documentación en el país. «En el Ministerio de Industria me pedían certificados y documentación que no iba a conseguir. Entonces, imprimí los documentos que Tesla tiene en la web, casi una guía telefónica», recordó el empresario. Aunque la compañía es estadounidense, Dovat optó por adquirir su auto en Holanda porque el sistema eléctrico europeo es similar al uruguayo. Según recordó, para comprarlo llenó un formulario en la web y luego giró el dinero. En total, pagó US$ 120.000. La razón que lo llevó a interesarse por un Tesla fue estratégica. «En Zonamérica estamos en el futuro por lo tanto lo quería como una promoción», dijo. Dovat lo utiliza en todo momento y con una autonomía de casi 600 km. Hasta el momento, ya recorrió 80.400 km. Para el seguro confió en Sura, la patente es la que corresponde según Sucive y dice que no le preocupa el service. «Nunca tuve un problema. Hace pocos días se me cruzó un auto de la nada en la ruta y se prendieron todos los controles y (el vehículo) me tiró para el costado para evitar el golpe. Es el mejor auto que he tenido», resaltó.