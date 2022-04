Fiat Pulse, un SUV versátil para el campo y la ciudad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el establecimiento Aguaverde, se presentó en sociedad el nuevo Fiat Pulse con un gran evento de alcance continental del grupo Stellantis junto a la empresa Sevel Uruguay.



Ante un grupo de periodistas de Uruguay y varios países de la región, el presidente de Sevel Uruguay, Doménico Cappelli, y Fernando Varela, director comercial del grupo Stellantis Latinoamérica, junto a la comunicadora Sofía Rodríguez —embajadora de la marca en Uruguay—, destacaron las principales características del nuevo Fiat Pulse. Se trata de un SUV concebido y desarrollado específicamente para la región, y fabricado desde la planta de la marca italiana en Betim, en el estado de Minas Gerais (Brasil).



«Fiat, es líder en ventas en Sudamérica, y también es la marca líder en Uruguay y con este nuevo lanzamiento esperamos consolidar aún más el nivel de ventas logrado para estar cerca del 20% de participación del mercado local», destacó el director comercial del grupo Stellantis Latinoamérica.



«En los próximos años aspiramos a liderar las ventas de los SUV en el nicho de los semicompactos», sostuvo el ejecutivo del grupo Stellantis.



El nuevo Fiat Pulse es un SUV concebido específicamente para Latinoamérica..

Este nuevo SUV de Fiat exhibe un diseño tan robusto como atractivo, y llega equipado con las nuevas tecnologías, que hacen al confort y la seguridad de la conducción. El Fiat Pulse llega equipado con dos motorizaciones: una de 1.3 litros de 16 válvulas, con 99 caballos de potencia y 128 Nm de torque; y otra con propulsor 1.0 de tres cilindros con turbo, que es capaz de liberar hasta 120 caballos y un par motor de 200 Nm. Las transmisiones pueden ser manual de cinco marchas o automática CVT de siete simuladas de modo manual.



Ofrece un ángulo de ataque de 20,5º y de salida de 31,4º, con una altura mínima respecto al piso de casi 20 centímetros, que son atributos claves para su versatilidad lejos del asfalto. En tanto, la capacidad de carga del baúl es de 370 litros con la posibilidad de incrementar gracias a los asientos rebatibles, 1/3 y 2/3.





Desde la versión de entrada, la nueva SUV cuenta con un amplio equipamiento, que incluye cuatro airbags, alarma, control de tracción y estabilidad, sensores de reversa, hill holder, tilt down, monitor de presión de neumáticos, bloqueo central, climatizador automático, control de velocidad crucero, mandos al volante, dirección con asistencia eléctrica, espejos eléctricos, volante regulable en altura, pantalla de 10,1” para el sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pantalla de instrumentos de 3,5”, entre otros aspectos



Cuenta además con barras de techo, luces full led, incluyendo las de marcha diurna, tiene spoiler trasero y llantas de aleación de 16”.



Según la versión, presenta cámara de reversa, sensores delanteros de estacionamiento, cargador de celular inalámbrico, sistemas de asistencia a la conducción ADAS (asistencias autónomas de conducción), con sistema de mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia, modo Sport, llave inteligente con sensor de proximidad y botón de encendido, encendido remoto, conmutador automático de luces altas, sensores de lluvia y crepuscular, volante en cuero, llantas de aleación de 17” diamantadas, faros de niebla de led con función cornering, pintura bicolor, tablero digital de 7” full color, asientos en cuero, apoyabrazos delantero, espejos plegables electrónicamente con luz de acceso, volante regulable en altura y profundidad, entre otras prestaciones.



PRECIOS



Con el respaldo de Sevel Uruguay, el Fiat Pulse se ofrece en el mercado local en cuatro versiones. Dos con el motor 1.3 llamadas Drive y dos con el innovador motor 1.0 turbo, denominadas Audace e Impetus, que es la tope de gama. Sus precios se ubican entre US$ 25.200, hasta US$ 32.500.