Empresas aportan cargadores a la "ruta sustentable" de vehículos eléctricos

Hacer compras en un supermercado, ir a buscar a alguien al aeropuerto u hospedarse en un conocido hotel en Punta del Este puede servir también para cargar «combustible». Por lo menos, para aquellos que tengan un auto eléctrico o híbrido enchufable (que funciona con combustible fósil y electricidad). En los estacionamientos de la zona franca Zonamerica, del supermercado Géant del Centro Comercial Parque Roosevelt, del Aeropuerto de Carrasco y del hotel Enjoy Punta del Este ya funcionan cargadores para autos eléctricos, que son usados por usuarios, clientes y por personal de esas empresas.

La decisión responde a una tendencia creciente en la venta de este tipo de vehículos. A nivel global, en la primera mitad de este año se comercializaron más de 1,1 millones de unidades, lo que representa un 46% más que en el mismo período del año anterior, según datos de la consultora sueca EV-volumes. En volumen, eso representó cerca de 358.000 unidades, lo que equivale a todo el mercado de enchufables de EE.UU., amplía el informe. Al mirar con detalle los mercados, China aparece liderando con casi un 50% de las ventas mundiales.

Pero para que los usuarios adquieran estos vehículos hay varias barreras a cruzar. Una es el precio, otra es el acceso a una red de carga en todo el país.

En Uruguay, según marca y modelo, se comercializan a entre US$ 26.000 y US$ 55.000 en aquellos totalmente eléctricos (hay unos 10 modelos) con autonomías que pueden llegar a los 389 kilómetros. En tanto, los híbridos enchufables parten de US$ 66.000 y llegan hasta los US$ 130.000.

Aeropuerto de Carrasco. Sumó tres cargadores a su estacionamiento en agosto de 2018. (Foto: Gentileza Aeropuerto Internacional de Carrasco)

Para que esos precios sean posibles, el gobierno impulsó diferentes medidas. En 2012 redujo el Impuesto Específico Interno (Imesi) a híbridos y eléctricos, incorporó el utilitario eléctrico al indicador de producción más limpia de la ley de promoción de inversiones y la tasa global arancelaria para autos con motor de propulsión exclusivamente eléctrica se fijó en 0%.

El plan de la "Ruta eléctrica" es que exista un punto de carga de vehículos eléctricos en todo el país a una distancia no mayor de 60 kilómetros

Otro estímulo es en la tarifa de UTE. En caso que la carga de se haga durante el horario más económico del plan triple horario (de 0:00 a 7:00 AM), «con lo que paga medio litro de nafta ($ 27) se logra una carga para unos 100 kilómetros», explicó Juan Zorrilla, director de Prosepac, una de las empresas importadoras de cargadores.

Para fomentar el acceso a puntos de carga, UTE y Ducsa promovieron la «ruta eléctrica». En la primera etapa se instalaron cargadores en estaciones de servicio de Ancap desde Colonia del Sacramento hasta el Chuy, en puntos que no distan entre sí más de 60 kilómetros.

En una segunda fase, el plan es llegar a todo el país y completar 60 puntos, según el sitio web movilidad.ute.com.uy. Los puntos de carga se denominan Sistemas de Alimentación de Vehículos Eléctricos (SAVE); para usarlos se debe gestionar una tarjeta con UTE. En paralelo, se instalaron tres puntos en Montevideo (Intendencia; Joanicó esquina José Batlle y Ordoñez; Rondeau y Pacheco) para taxis y vehículos particulares.

Geant. Es el más reciente en sumarse, colocó dos lugares de carga a fines de septiembre.

Si bien el Estado conformó la primera red de cargadores para uso general, varios importadores de cargadores de energía informaron a El Empresario que en los últimos meses se incrementaron las consultas de empresas privadas por la instalación de estos productos.

Privados se enchufan

Varios actores ya decidieron dar el primer paso. Uno fue Zonamerica, que en 2011 instaló su primer punto de carga para un cliente que importó su vehículo 100% eléctrico de Alemania. «De ahí en más se fueron sumando otros puntos, como en el edificio Celebra, certificado LEED Gold», recordó Guillermo Lungo, gerente de infraestructura y operaciones de la zona franca.

Ahora Zonamerica dispone de ocho puntos de carga de diferentes modelos para tipo de cargador 2 (el más usado en la región). Los costos rondan los US$ 2.000 y US$ 3.000 por punto de conexión para una potencia de 7 a 22 kW.

Enjoy Punta del Este. Colocó otro cargador a la entrada del hotel hace poco más de un mes. (Gentileza Enjoy Punta del Este)

Según explicó Lungo, los autos que más utilizan este servicio son sobre todo híbridos enchufables, pero también hay vehículos 100% eléctricos, como la Peugeot Partner que pertenece a Zonamerica para dar servicio a clientes. «Tenemos clientes que los utilizan todos los días en su rutina diaria de traslado y otros que lo hacen en forma esporádica. Zonamerica además cuenta con una planta de generación fotovoltaica, la cual asegura un suministro de energía 100% renovable a esta infraestructura de cargadores», remarcó.

En el estacionamiento del Aeropuerto de Carrasco también es posible cargar autos eléctricos e híbridos enchufables. La empresa instaló tres cargadores en agosto del año pasado, dos en el parking general y otro en el que corresponde la sala VIP. Los tres están dispuestos para el uso de cualquier usuario, según explicó Matías Carluccio, gerente comercial del aeropuerto. En este caso, el proyecto tiene un giro más en la ecuación sustentable, porque están conectados a la planta de generación de energía solar que la empresa instaló en esa misma fecha.

Enjoy Punta del Este es otra de las empresas que se sumó a esta tendencia cuando a inicios de año sumó un cargador, pero con un diferencial, es modelo Chago Media el primero con pantalla de la región, aseguró Javier Azcurra, director de hotel y relaciones públicas. Admite la carga de dos vehículos a la vez y es compatible con vehículos eléctricos e híbridos enchufables con conector tipo 2 (dispone de cables adaptadores a tipo 1). El primero se instaló a inicios de este año en el garaje y el segundo hace poco más de un mes en la puerta principal del hotel. La inversión rondó los US$ 27.000 y se llevó adelante en el marco del programa de sustentabilidad de Enjoy Punta del Este.

Zonamerica. Fue uno de los primeros en sumar cargadores en sus estacionamientos. (Foto: Gentileza Zonamerica)

La incorporación más reciente fue en Grupo Disco. Hace un par de semanas decidió sumar dos cargadores eléctricos en el estacionamiento del supermercado Géant Parque Roosevelt de avenida Giannattasio. «El proyecto comenzó hace unos meses cuando empezamos a ver un mayor uso de autos eléctricos y que en otras partes del mundo es más frecuente. Los primeros dos cargadores se instalaron la semana pasada. En este caso, la inversión de los cargadores corre por cuenta de una de las empresas importadoras de cargadores, Prosepac», comentó Álvaro Zarauz, gerente de la división hipermercados del grupo. En este caso, el uso es para los clientes del centro comercial y para utilizarlo se debe avisar al guardia de seguridad, quien es el que habilita el uso del cargador.

En tanto, varios shopping -otros actores con gran potencial para sumar puntos de carga- tienen el tema «en etapa de evaluación», informó Carlos Alberto Lecueder, director del Estudio Luis E. Lecueder, que administra varios centros comerciales.

Así, de la mano de una mayor concientización por el cuidado del medio ambiente, los privados se conectan a esta tendencia que parece haber llegado para quedarse.