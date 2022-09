Emprendimientos uruguayos de cosmética toman impulso en el mercado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Florencia Jinchuk iba a la farmacia no encontraba los productos que quería. Había estudiado ciencia cosmética en EE.UU. y, al regresar a Uruguay, se dio cuenta que esos activos con los que había trabajado y sabía que eran eficaces, no estaban disponibles para los consumidores. Como no existían, los hizo, y así nació The Chemist Look.

La historia de las hermanas Daiana y Nicole Wajskopf es similar. Ellas querían productos de origen natural que fueran seguros para usar durante la etapa del embarazo y en bebés. Como no había, crearon Mom Lab. Doris Piriz estuvo toda su vida sin encontrar una línea capilar específica para el cabello afro y así surgió Motasuy. Vanesa Piattoni, PhD en ciencias biológicas, quería cuidar su piel con fórmulas que fueran naturales y que potenciaran el microbioma cutáneo, entonces creó Cryosmetics.

Estos emprendimientos uruguayos de cosmética son solo una muestra del boom que se dio alrededor de 2016 -de hecho los cuatro surgieron en esa época, siendo The Chemist Look el primero de ellos- y llega hasta hoy.

Felipe Mariñansky, presidente de la Cámara Uruguaya de Perfumería, Cosmética y Artículos de Tocador (Cupcat), explica que este auge de marcas uruguayas es parte de un fenómeno global. «Es una tendencia mundial, hay mucha innovación. La realidad es que cada vez se ven consumidores más preocupados en saber qué tipo de productos consumen: buscan que sean lo menos dañinos posibles para ellos y para el planeta. Están en auge los envases reciclados, productos veganos y no testeados en animales», contextualiza.

Este cambio de comportamiento en los consumidores coincide con la tendencia generalizada, impulsada por las generaciones jóvenes (millennials y centennials), del autocuidado y la búsqueda de productos naturales de bajo impacto ambiental.

Según la consultora McKinsey, la industria cosmética ha ido creciendo de forma sostenida, con un salto en la década pasada, y actualmente se estima que genera más de US$ 500.000 millones al año. El incremento coincide con la aparición de nuevas marcas DTC (direct-to-consumer) que, apoyadas en la transformación digital, entraron al mercado para competir con las multinacionales vendiendo por fuera de los canales tradicionales.

«Hay una vuelta a consumir productos locales y se presta más atención a la calidad. Antes se miraba para afuera y ahora no es así», asegura Nicole Wajskopf, cofundadora de Mom Lab.

Con una página web como principal punto de venta, estos emprendimientos empezaron a ofrecer productos novedosos para el mercado. Sin embargo, llegar al público correcto o convencerlo de comprar por internet es un desafío. En ese sentido, las cuatro marcas coinciden que la participación en ferias fue fundamental para darse a conocer.

Una de las primeras instituciones a las que llegan los emprendimientos en busca de fondos es la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), desde donde observan un aumento en todo el país de iniciativas vinculadas a la cosmética.

«Los proyectos que han surgido en ese sector buscan generar un valor diferencial, sobre todo en lo que tiene que ver con cosmética natural. En muchos rubros se ve una especialización mayor que tiene que ver con satisfacer la necesidad de un nicho», analiza Amalia Quirici, gerenta general de ANDE.

Mientras los grandes jugadores de la industria deben atravesar largos procesos para incorporar un nuevo componente o desarrollar un producto, las startups pueden ser más rápidas para innovar y es allí donde logran su diferencial.

«Estamos en un momento en el que sobra producto, hay más oferta de lo que podemos consumir. Entonces creo que es parte de los emprendedores de hoy hacer cosas que realmente agreguen valor», dice Jinchuk.

Mirar para afuera



Al igual que en la industria de la moda el «talle único» está siendo reemplazado por la propuesta individualizada, la belleza está empezando a satisfacer necesidades que antes estaban desatendidas. Sin embargo, en Uruguay, después de un tiempo el nicho se vuelve demasiado pequeño y hay que mirar para afuera.

En 2018 The Chemist Look se instaló en Argentina y luego le siguieron Chile y Brasil. En esos mercados latinoamericanos hay una amplia oferta de productos premium instalada, y sin embargo, la marca uruguaya compite en innovación y calidad.

Por su parte, Vanesa Piattoni, CEO y cofundadora de Cryosmetics tiene claro que quiere posicionar su marca en el exterior y, por eso, ha buscado certificaciones internacionales como la de MyMicrobiome, un organismo de control independiente que prueba el impacto de productos e ingredientes en el microbioma de la piel.

La apuesta implica una inversión grande para la startup pero estima que vender en el exterior permitirá escalar la producción y así poder disminuir el costo por unidad sin comprometer la calidad.

The Chemist look Año de creación: 2015 Florencia Jinchuk empezó con The Chemist Look en 2015 con concentrados que eran difíciles de encontrar en el mercado, como el sérum de Vitamina C -hoy omnipresente en farmacias-. Desde entonces, han reformulado ese producto cinco veces, buscando una mayor efectividad y biocompatibilidad. «Quiero innovar de verdad, dar una patada en la industria y hacer algo totalmente distinto, que agregue valor», dijo.

Mom lab Año de creación: 2017 Las hermanas Wajskopf tenían varias exigencias para los productos que querían usar en sus respectivos embarazos: transparencia en los ingredientes, que no utilizaran conservantes tóxicos ni fragancias y un alto estándar de calidad. Ante la imposibilidad de encontrar algo así crearon en 2017 Mom Lab con sus tres líneas: mamá, bebé y hogar. Actualmente su foco está puesto en desarrollar nuevos productos.

Motasuy Año de creación. 2018 Después de pasar décadas sin encontrar productos para motas en el mercado local, Doris Piriz lanzó junto a su hija una línea elaborada sin sulfatos, siliconas y parabenos. «Decidí romper con ese sistema que nos dejaba afuera y seguir para adelante cueste lo que cueste», aseguró. Recibió capital semilla de ANDE, pero el financiamiento ha sido uno de sus principales desafíos. Desde el mes pasado se encuentran en Farmashop.